Выживут лишь богатые? В отчете ООН рассказали, что ожидает мир

Если мировой кризис изменения климата и далее будет оставаться без контроля – жить на земле станет лишь ещё сложнее. Ещё сильнее проявится финансовое неравенство, и кризис особенно сильно ударит по людям с небольшими доходами. В распространенном ООН отчёте даже используется термин "климатического апартеида".

И если это произойдет, у большинства людей просто не будет возможности избежать наихудших последствий климатического кризиса.

Хотя богатые переселятся в более спокойные, безопасные и дорогие места жительства, однако ООН в своём отчете прогнозирует, что до 2030 года изменения климата сделает 120 млн человек нищими. Из-за изменения климата будет ещё больше смертей.

В отчете говорится, что 3,5 млрд самых бедных людей несут ответственность за 10% выбросов газов, провоцирующих мировой парниковый эффект, а вклад 10% самых богатых людей в мире составляет 50%.

"Чаще всего самые богатые, получающие максимальную выгоду (энергетика, производство, промышленность и другие секторы) и являются ответственными за большую часть эмиссии газов, провоцирующих парниковый эффект, и они будут лучше всех подготовлены к столкновению с последствиями изменения климата", – заявляет в отчете Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека Филип Альстон.

"А между тем у неимущих людей, вина которых в выбросах провоцирующих парниковый эффект газов меньше, меньше возможностей реагировать на последствия изменения климата, и они пострадают больше", – сказал он.

Сотрудник ООН в отчете также обращает внимание, что хорошие условия жизни и широкие возможности использования различных ресурсов направили человечество по неправильному пути.

Богатые люди, вместо того, чтобы предпринимать действия, позволяющие преградить путь негативному воздействию изменения климата, просто выбрали уход от проблем.

"Слишком большое доверие частному сектору может привести к сценарию климатического апартеида, когда богатые могут заплатить за возможность избежать волн жары, голода и конфликтов, а оставшемуся миру остаётся всё это переносить", – заявляет Ф. Альстон.