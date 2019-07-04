Избранный президент Литвы во время инаугурации призовёт людей быть более активными

Во время инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы на следующей неделе будет организован военный парад, праздничный концерт и приём в Президентском дворце.

Представители будущего главы государства говорят, что мероприятия следующей субботы будут направлены на то, чтобы побудить людей активнее участвовать в государственном управлении.

"Мы приглашаем каждого гражданина, жителя, создателя государства, вместе отпраздновать новый этап развития государства", - заявила в четверг председатель инаугурационной комиссии президента Альге Будрите.

12 июля Г.Науседа посетит памятник патриарху Йонасу Басанавичюсу, под председательством которого Совет Литвы (Lietuvos taryba) в 1918 году подписала Акт независимости.

"Мы приглашаем вас прийти и услышать слово президента о том, почему он это делает", - сказала Будрите.

Позже состоится торжественное заседание Сейма, посвящённое принесению президентской присяги, за которым последует почётная шеренга Вооружённых сил Литвы на площади Независимости и парад по проспекту Гядиминаса до Кафедральной площади.

В соборе будет проведена масса, после которой на площади пройдёт церемония чествования флагов литовских городов и посёлков, а также зарубежных литовцев.

Во второй половине дня на площади Дауканто состоится церемония передачи Президентского дворца, где с речью выступит Г.Науседа, а затем правительство вернет ему свои полномочия.

По окончании церемонии на площади Дауканто состоится концерт, в котором примут участие десять исполнителей из всех десяти уездов Литвы, а вечером будет организован приём во дворе Президентского дворца.

А.Будрите сказала, что цель инаугурационных мероприятий - сделать их демократичными и открытыми.

"Мы стремимся к тому, чтобы это было приглашением и подбадриванием для каждого из нас более активно участвовать в создании государства всеобщего благосостояния", - сказала бывшая руководитель избирательного штаба Г.Науседы.

"Литва принадлежит всем нам", - добавила она.

По словам главы инаугурационной комиссии, с целью уделения большего внимания всем жителям было решено на смероприятия 12 июля не приглашать высоких глав глав иностранных государств.

По её словам, инаугурация обойдётся до 60 000 евро.

Г.Науседа сменит Д.Грибаускайте, которая руководит страной с 2009 г. на протяжении двух сроков.