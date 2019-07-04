Над Литвой – новый мощный циклон: разбушуются сильные ветра и дожди, похолодает ещё больше

Сегодня влияние на погоду в нашей стране всё ещё будет оказывать циклон, находящийся у северо-западной окраины России. Как и вчера, в Литве пройдут кратковременные дожди, после которых будет проглядывать солнце.

Юго-западный, западный ветер будет более спокойным, однако на на западной окраине Литвы ожидаются порывы до 15-18 м\с. На взморье ожидается около 16 градусов тепла, в Вильнюсе около 17, в Каунасе, Паневежисе и Шяуляй днем воздух прогреется до 17-19 градусов тепла.

В пятницу ночью небо над Литвой укроют более плотные и насыщенные влагой облака. Дождь будет идти постоянно, местами в западной части страны ожидаются более обильные осадки. На взморье поднимет волну сильный юго-западный, западный ветер, скорость которого составит 15-17 метров в секунду. Температура в тёмное время суток понизится до 8-13 градусов тепла.

В пятницу днём понадобятся и зонтики, и теплая одежда. В первой половине дня ожидается облачность с осадками, скорость ветра западного направления кое-где достигнет 15-17 метров в секунду. Во второй половине дня дождь утихнет, местами появится солнце.

Температура в этот день будет несколько ниже, чем в четверг: практически везде – около 17 градусов тепла, в Вильнюсе – лишь 16°С.