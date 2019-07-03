В Куршском заливе обнаружили затонувший куренас и сумку его капитана

В среду после обеда в Куршском заливе обнаружили затонувший куренас и сумку его пропавшего капитана Ромалдаса Адомавичюса, сказала BNS пресс-секретарь Клайпедского морского музея Нина Путейкене.

"Судно перевернулось и, скорее всего, уперлось в дно между Прейлой и Штурмай", – сказал представитель Департамента пожарной безопасности и спасения Вайдас Масиляускас.

Служащие департамента вместе с сыном пропавшего доплыли до места, где обнаружили куренас и отметили его буем. Когда будет подходящая погода, его планируют поднять из воды.

Была обнаружена и сумка Адомавичюса. Ранее сообщалось, что водолазы будут искать пропавшего капитана, но поиск не был начат.

"Под водой, из-за плохой погоды, тело искать невозможно", – сказала представитель Морского музея.

Куренас, принадлежащий Морскому музею, перевернулся 2 июля. Двоих членов экипажа удалось спасти, однако капитана Адомавичюса найти не удалось. Его считают пропавшим без вести.

На спасенных были спасательные жилеты, а на Адомавичюсе его не было.

Один из членов экипажа пытался спасти капитана, бросив ему буй, но тот не смог его поймать и исчез в волнах.

Судно шло в Каунас на праздник, назначенный на 6 июля.

Во вторник разыгралась буря. Скорость ветра достигла 15–17 м/с, порывы достигали 20 м/с, однако судоходство не было ограничено.