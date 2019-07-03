В Литву прибыло 150 португальских военных

В Литве в среду встречали прибывших в страну тренироваться около полусотни военнослужащих Португалии, сообщило Министерство обороны.

Церемония встречи состоялась в Драгунском батальоне им. Бутгейдиса в Клайпеде.

До сентября смена португальского ротационного военного контингента вместе с мотопехотинцами бригады Zemaitija будет тренироваться на совместных учениях.

"Ваша ротация – уже третья, которую принимает мотопехотная бригада Zemaitija. Мы высоко ценим результаты прежних миссий ротационных сил, профессионализм военных и успех совместных учений", – сказал для пресс-релиза начальник штаба Zemaitija, полковник-лейтенант Викторас Багдонас.

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Португальцы обосновались в казармах Драгунского батальона им. Бутгейдиса и будут тренироваться преимущественно с бойцами этого батальона. Во время ротационного периода португальские военные также будут участвовать в учениях с военнослужащими ВМС и Сил спецопераций Литвы.

Португальские военные привезли с собой технику – внедорожники, грузовики и боевые лодки.

Эта ротация не связана с дислоцированным в Рукле международным батальоном НАТО.

Последний раз Португалия присылала своих военных в Литву на несколько месяцев весной прошлого года.

Похожий ротационный военный контингент после аннексии Россией Крыма в 2014 году в Литве размещали Бельгия, Чехия, Дания, США, Польша, Люксембург, Венгрия и Германия.