С шедшего из Швеции в Литву парома выпали и пропали два литовца

С парома, который шел из Швеции в Литву, в ночь на вторник выпали и пропали два литовца, сообщил BNS представитель по странам Балтии компании DFDS Seaways Вайдас Клумбис.

Принадлежащий предприятию DFDS seaways паром Optima Seaways вышел из порта Карлсхамна в 20 часов по литовскому времени", – сказал В. Клумбис.

Он сказал, что около 22.50 поступила информация о том, что два человека упали за борт. Была начата спасательная процедура, паром развернулся и вернулся на место, где выпали люди.

Были информированы службы, главной службой был Шведский координационный центр спасения на море. Инцидент произошел вблизи берегов Швеции. Поисковая операция продолжалась около 5 часов.

Представитель предприятия сказал, что выпали два пятидесятилетних гражданина Литвы, попутчики.

Паром в среду, в 13 часов, с опозданием примерно в четыре часа, пришел в Клайпедский порт.

Представитель полиции Клайпедского уезда Юрате Альбректене сказала BNS, что полиция выясняет обстоятельства происшествия.

"Правоохранители находятся на вернувшемся, пришедшем в Клайпеду пароме", – сказала она.