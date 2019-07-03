Из-за засухи в Литве объявлено экстремальное положение

Из-за засухи, которая истощает сельское хозяйство Литвы уже по меньшей мере два месяца, правительство страны в среду объявило экстремальную ситуацию в государственном масштабе.

Как сообщает Минсельхоз Литвы, экстремальная ситуация во всей стране объявляется, если границы ее последствий превышают территории трех самоуправлений.

Согласно сообщению Минсельхоза, стихийная засуха сильно скажется не только на доходах земледельцев, но и на экономике страны, на экспорте. Если засуха затянется, то урожай яровых предположительно будет меньше примерно на 40%, пшеницы, ржи – примерно на 54%, рапса – примерно на 66%, гречихи – на 52%.

Когда выяснится масштаб убытков, кабмин впоследствии может принять решение их компенсировать. Фермеры не могут рассчитывать на компенсации из Евросоюза (ЕС), так как это страховой случай.

Минсельхоз в июле намерен компенсировать убытки, понесенные в результате засухи 2018 года. На компенсации выделено 8,5 млн евро.