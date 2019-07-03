Что касается американского "Чернобыля", львиная доля эпизодов снята в Литве. Съёмочной площадкой стали, в том числе, Каунас и Вильнюс. Например, показанная в сериале московская квартира профессора Легасова в действительности находится в Каунасе, на проспекте Витаутаса, 58. Здесь же, на улице Кястучё, 27, снимали московскую больницу № 6. В сериале показан и мост, с которого жители Припяти рассматривают пожар на станции. Такой мост действительно существовал, в народе его прозвали Мостом смерти.
Этот эпизод тоже снимали в Каунасе, причем возникло мистическое совпадение: Мост смерти, снятый в сериале, находится по соседству с Петрашюнским кладбищем Каунаса.
"Мы думали, [мост] слишком маленький. Но когда режиссер увидел этот мост, он сказал "десять из десяти". Ему он очень понравился", – рассказывает Дарюс Балтущис из Каунасского бюро фильмов, которое подбирало место съемки.
Что касается Вильнюса, он запомнился прежде всего районом Фабийонишкес, который в сериале стал частью украинской Припяти. Похожие кварталы искали и в Украине, и в Венгрии, но Фабийонишкес оказался наиболее аутентичным. Здесь мало деревьев, потому район похож на молодой советский город, каким Припять в 86-м году и была. Стандартная геометрия, однообразные многоэтажки: таким в СССР представлялся город будущего. Недавно мэр Вильнюса обещал реновировать спальные районы. Но теперь оказалось, что, при грамотном подходе, советское архитектурное наследие может стать артобъектом международного значения.
Во время эвакуации Припяти профессор Легасов вместе с министром Щербиной стоят на крыше. Этот эпизод снимали в доме на улице Станявичяус, 47. Договориться с жильцами дома о съемке было непросто. Съемочная группа гарантировала, что в случае повреждения крыши восстановит ее. В итоге после съемок крышу проверили эксперты с оборудованием, а потом ее действительно починили.
Единственной деталью, выдающей в сериале современность, стали пластиковые окна. Художники, как могли, скрыли их при монтаже. Была еще небольшая проблема с иномарками во дворе. Но эту проблему решили быстро.
"Машины не было куда девать, площадки отвели для этого. И всё, неудобств не было. Или прикрыли машины, которые во дворе остались", – говорит жительница дома Аудроне Уктвярене.
Барная стойка, за которой профессор Легасов в гостиничном ресторане пил водку с незнакомцами, находится в Доме культуры и спорта литовского МВД. Здесь же, в зале, снимался один из самых сильных эпизодов, когда выбирают трех добровольцев, готовых пожертвовать своей жизнью и нырнуть под реактор. Сейчас в этом зале репетирует оркестр МВД Литвы.
"Им не понравился старый ковер, они хотели более красивый паркет. Положили новый ламинат, – рассказывает свидетель съемок Роландас Белявцевас. – Потом на ламинат посмотрел режиссер, ему не понравилось. Они постелили ковер. Ковер был огромный, специально с узорами, напечатанными на принтере".
Теперь экскурсионные бюро думают организовать экскурсии по местам съемок.
"Мы собираемся арендовать автобус "ЛАЗ", тот именно, который тоже снимался в фильме про Чернобыль. Пытаемся все-таки все сделать максимально аутентично, будем одеты в ту одежду, которая тоже была использована в фильме", говорит гид бюро Gatvės gyvos Альбертас Казлаускас.
Отдельный вопрос – насколько сериал исторически правдив. Житель Вильнюса Евгений Кеппул снимался в массовке сериала. Больницу Припяти воссоздали в больнице Ширвинтского района Литвы, Евгений был там врачом. Но с чернобыльскими событиями его связывает не только роль в массовке.
В 1986-ом году он жил под Минском, неподалеку от белорусского Института ядерной энергетики. В нем, по версии американских сценаристов, работала физик-ядерщик Ульяна Хомюк, одна из героинь сериала, которая первой начала громко кричать о чернобыльской катастрофе. Оказывается, у нее был реальный прототип, директор того белорусского института Василий Нестеренко. Официальной информации про аварию еще не было, но Нестеренко уже провел в местной школе инструктаж, как защититься от радиации. Евгений это помнит отлично. Так что режиссер, сознательно или нет, воспроизвел реальные события.
"Василий Борисович Нестеренко тогда был директором Института ядерной энергетики в Соснах под Минском. Именно он распорядился, чтобы был проведен этот инструктаж. Никакого разрешения от советских и партийных органов он на это не получал. Он писал во все инстанции, писал Горбачеву", – говорит Евгений Кеппул.
Известный литовский фотограф Владимир Царалунга-Морар по поводу сериала более скептичен. Мало кто узнает в этом бодром человеке ликвидатора чернобыльской аварии. В 86-ом Владимир проходил срочную службу и попал в Чернобыль в первые недели после катастрофы. Жил, как и все, в армейском лагере. Только в сериале это – оборудованный электричеством городок с деревянными дорожками. А в жизни их бросили в открытом поле, где наспех расставили палатки. В глаза бросилось и то, что герои сериала постоянно пьют водку. В реальности пили, что попроще.
"Одеколон употребляли с гражданки призванные так называемые "партизаны", они употребляли. Когда заходишь в лес, там бутылочки из-под одеколона "Тройной" валялись", – говорит Владимир Царалунга-Морар.
Есть и другое несоответствие. В сериале солдаты расстреливают домашних животных. На самом деле в чернобыльской зоне оружие военнослужащим не выдавалось.
"Не стреляли, никто в них не стрелял, – говорит Владимир. – Они освобождали этих животных. Отвязывали собак полудохлых, полудохлых свиней, полудохлых коней. А впоследствии, видимо, уже егеря занимались именно отстрелом животных".
Так ли важна правда в художественном произведении? Йонас Шпокас – тот самый человек, который подбирал места съемок. Официально его должность звучала как "менеджер локаций". Конечно, Фабийонишкес – не Припять, а Каунас – не Москва. Но главное, что каждая деталь, даже вымышленная, сработала на общую идею. В этом Йонас и видит секрет успеха "Чернобыля":
"Через выбранного персонажа, Валерия Легасова, передано представление об этой трагедии отдельного человека и других простых людей. Сценарий так и написан, что самая эффективная часть происходит в самом начале фильма. Режиссер подчеркивает, что история описана как человеческая трагедия, и о людях".
Сериал "Чернобыль" для Литвы – это еще и напоминание о нынешнем дне. Ведь прямо сейчас, в Беларуси, в городке Островец, россияне строят новую атомную станцию, схожую по параметрам с той чернобыльской. Литовцы протестуют, но безрезультатно. Островецкая АЭС находится всего в 50-ти километрах от Вильнюса. И в случае новой катастрофы, – громко возмущаются литовские власти, – Вильнюс может стать съемочной площадкой уже для документального кино.