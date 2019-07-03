Секрет успеха снимавшегося в Литве сериала "Чернобыль": каждая деталь сработала на общую идею

Сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO и британской телесетью Sky, стал не только событием искусства. Это еще и политическое событие. Американский сценарист Крэйг Мазин и шведский режиссер Йохан Ренк сумели передать косность, бесчеловечность и лживость советской системы. В России это многим не понравилось, там снимают свою версию - с американским шпионом. Но на экраны она пока не вышла.

Что касается американского "Чернобыля", львиная доля эпизодов снята в Литве. Съёмочной площадкой стали, в том числе, Каунас и Вильнюс. Например, показанная в сериале московская квартира профессора Легасова в действительности находится в Каунасе, на проспекте Витаутаса, 58. Здесь же, на улице Кястучё, 27, снимали московскую больницу № 6. В сериале показан и мост, с которого жители Припяти рассматривают пожар на станции. Такой мост действительно существовал, в народе его прозвали Мостом смерти.

Этот эпизод тоже снимали в Каунасе, причем возникло мистическое совпадение: Мост смерти, снятый в сериале, находится по соседству с Петрашюнским кладбищем Каунаса.

Сериал "Чернобыль" Foto: Кадр из сериала "Чернобыль", компания НВО

"Мы думали, [мост] слишком маленький. Но когда режиссер увидел этот мост, он сказал "десять из десяти". Ему он очень понравился", – рассказывает Дарюс Балтущис из Каунасского бюро фильмов, которое подбирало место съемки.

Что касается Вильнюса, он запомнился прежде всего районом Фабийонишкес, который в сериале стал частью украинской Припяти. Похожие кварталы искали и в Украине, и в Венгрии, но Фабийонишкес оказался наиболее аутентичным. Здесь мало деревьев, потому район похож на молодой советский город, каким Припять в 86-м году и была. Стандартная геометрия, однообразные многоэтажки: таким в СССР представлялся город будущего. Недавно мэр Вильнюса обещал реновировать спальные районы. Но теперь оказалось, что, при грамотном подходе, советское архитектурное наследие может стать артобъектом международного значения.

Сериал "Чернобыль" Foto: Кадр из сериала "Чернобыль", компания НВО

Во время эвакуации Припяти профессор Легасов вместе с министром Щербиной стоят на крыше. Этот эпизод снимали в доме на улице Станявичяус, 47. Договориться с жильцами дома о съемке было непросто. Съемочная группа гарантировала, что в случае повреждения крыши восстановит ее. В итоге после съемок крышу проверили эксперты с оборудованием, а потом ее действительно починили.

Сериал "Чернобыль" Foto: Фото - Евгений Титов

Единственной деталью, выдающей в сериале современность, стали пластиковые окна. Художники, как могли, скрыли их при монтаже. Была еще небольшая проблема с иномарками во дворе. Но эту проблему решили быстро.

"Машины не было куда девать, площадки отвели для этого. И всё, неудобств не было. Или прикрыли машины, которые во дворе остались", – говорит жительница дома Аудроне Уктвярене.

Барная стойка, за которой профессор Легасов в гостиничном ресторане пил водку с незнакомцами, находится в Доме культуры и спорта литовского МВД. Здесь же, в зале, снимался один из самых сильных эпизодов, когда выбирают трех добровольцев, готовых пожертвовать своей жизнью и нырнуть под реактор. Сейчас в этом зале репетирует оркестр МВД Литвы.

"Им не понравился старый ковер, они хотели более красивый паркет. Положили новый ламинат, – рассказывает свидетель съемок Роландас Белявцевас. – Потом на ламинат посмотрел режиссер, ему не понравилось. Они постелили ковер. Ковер был огромный, специально с узорами, напечатанными на принтере".

Сериал "Чернобыль" Foto: Фото - Евгений Титов

Теперь экскурсионные бюро думают организовать экскурсии по местам съемок.

"Мы собираемся арендовать автобус "ЛАЗ", тот именно, который тоже снимался в фильме про Чернобыль. Пытаемся все-таки все сделать максимально аутентично, будем одеты в ту одежду, которая тоже была использована в фильме", говорит гид бюро Gatvės gyvos Альбертас Казлаускас.

Отдельный вопрос – насколько сериал исторически правдив. Житель Вильнюса Евгений Кеппул снимался в массовке сериала. Больницу Припяти воссоздали в больнице Ширвинтского района Литвы, Евгений был там врачом. Но с чернобыльскими событиями его связывает не только роль в массовке.

В 1986-ом году он жил под Минском, неподалеку от белорусского Института ядерной энергетики. В нем, по версии американских сценаристов, работала физик-ядерщик Ульяна Хомюк, одна из героинь сериала, которая первой начала громко кричать о чернобыльской катастрофе. Оказывается, у нее был реальный прототип, директор того белорусского института Василий Нестеренко. Официальной информации про аварию еще не было, но Нестеренко уже провел в местной школе инструктаж, как защититься от радиации. Евгений это помнит отлично. Так что режиссер, сознательно или нет, воспроизвел реальные события.

"Василий Борисович Нестеренко тогда был директором Института ядерной энергетики в Соснах под Минском. Именно он распорядился, чтобы был проведен этот инструктаж. Никакого разрешения от советских и партийных органов он на это не получал. Он писал во все инстанции, писал Горбачеву", – говорит Евгений Кеппул.

Сериал "Чернобыль" Foto: Кадр из сериала "Чернобыль", компания НВО

Известный литовский фотограф Владимир Царалунга-Морар по поводу сериала более скептичен. Мало кто узнает в этом бодром человеке ликвидатора чернобыльской аварии. В 86-ом Владимир проходил срочную службу и попал в Чернобыль в первые недели после катастрофы. Жил, как и все, в армейском лагере. Только в сериале это – оборудованный электричеством городок с деревянными дорожками. А в жизни их бросили в открытом поле, где наспех расставили палатки. В глаза бросилось и то, что герои сериала постоянно пьют водку. В реальности пили, что попроще.

"Одеколон употребляли с гражданки призванные так называемые "партизаны", они употребляли. Когда заходишь в лес, там бутылочки из-под одеколона "Тройной" валялись", – говорит Владимир Царалунга-Морар.

Есть и другое несоответствие. В сериале солдаты расстреливают домашних животных. На самом деле в чернобыльской зоне оружие военнослужащим не выдавалось.

"Не стреляли, никто в них не стрелял, – говорит Владимир. – Они освобождали этих животных. Отвязывали собак полудохлых, полудохлых свиней, полудохлых коней. А впоследствии, видимо, уже егеря занимались именно отстрелом животных".

Сериал "Чернобыль" Foto: Фото из личного архива Владимира Царалунга-Морар

Так ли важна правда в художественном произведении? Йонас Шпокас – тот самый человек, который подбирал места съемок. Официально его должность звучала как "менеджер локаций". Конечно, Фабийонишкес – не Припять, а Каунас – не Москва. Но главное, что каждая деталь, даже вымышленная, сработала на общую идею. В этом Йонас и видит секрет успеха "Чернобыля":

"Через выбранного персонажа, Валерия Легасова, передано представление об этой трагедии отдельного человека и других простых людей. Сценарий так и написан, что самая эффективная часть происходит в самом начале фильма. Режиссер подчеркивает, что история описана как человеческая трагедия, и о людях".

Сериал "Чернобыль" для Литвы – это еще и напоминание о нынешнем дне. Ведь прямо сейчас, в Беларуси, в городке Островец, россияне строят новую атомную станцию, схожую по параметрам с той чернобыльской. Литовцы протестуют, но безрезультатно. Островецкая АЭС находится всего в 50-ти километрах от Вильнюса. И в случае новой катастрофы, – громко возмущаются литовские власти, – Вильнюс может стать съемочной площадкой уже для документального кино.