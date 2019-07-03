Евростат: безработица в Литве в мае была ниже, чем в среднем по ЕС

BNS , ru.DELFI.lt

Как сообщает Евростат, безработица в мае в Литве была ниже, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) - в течение года безработица в Литве снизилась на 0,2 пункта, а месячный показатель остался без изменений - на уровне 5,8%.

В целом по ЕС уровень безработицы за год понизился на 0,6 пункта до 6,3%. В конце мая в Литве не имели работы 85 тыс. человек. Безработица среди молодёжи в возрасте до 25 лет за год снизилась на 0,3 пункта до 10,7% (14,3% по всему ЕС). В Латвии уровень безработицы за год понизился на 1,3 пункта, а месячный уровень остался без изменения на уровне 6,4%. Эстония не представила последние данные в Статистическую службу ЕС. Евростат, опираясь на предварительные данные, сообщает, что в мае в ЕС было зарегистрировано 15,7 млн безработных.

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