Литва из-за засухи просит Беларусь помочь восстановить уровень реки Нерис

Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень реки Нярис, протекающей по обеим странам, из-за резкого падения уровня вследствие засухи, заявило в среду Министерство окружающей среды.

Министр Кястутис Мажейка проинформировал Министерство природных ресурсов и экологии Беларуси о том, что в реке Нерис на территории Литвы возникла критическая ситуация.

По словам министра, резко снизившийся уровень воды угрожает экосистемам, флоре и фауне Нярис, а также судоходству в Литве и Беларуси.

"Мы надеемся, что соседи примут во внимание ситуацию при регулировании уровня воды в Нярис. Они могут запустить больше воды и так помочь водной флоре и фауне", - приводятся в сообщении слова Мажейки.

В письме он задал Беларуси вопрос, не проводилась ли в период засухи на территории страны какая-либо деятельность, которая могла привести к снижению уровня воды в Нерис.

На этой неделе Литовская гидрометеорологическая служба объявила о гидрологической засухе в национальном масштабе, обнаружив, что уровень воды ниже среднего на более чем половине станций измерения уровня воды.