В Литве изменится порядок предоставления отпуска по уходу за ребенком для кого он может сократиться, и в каких случаях могут уменьшиться выплаты

После того, как в Люксембурге министры занятости и социальной политики Европейского союза одобрили директиву, которая предусматривает неотчуждаемые отпуск по уходу за ребенком для женщин и мужчин, через 3 года изменится и утверждённый в Литве порядок.

Министр социальной защиты и труда Литвы Линас Кукурайтис после одобрения директивы заявил, что через 3 года Да должны быть узаконены неотчуждаемые 2 месяца отпуска по уходу за ребёнком, которые пропадут, если один из родителей не воспользуется этой частью.

Если один из родителей не воспользуется возможностью, у другого уменьшатся выплаты и сократится время

Что означают эти два месяца? Советник министра соцзащиты и труда по связям с общественностью Эгле Самошкайте заявила, что точно говорить о том, как это будет утверждено в Литве, рано, однако поделилась допущением, как это может выглядеть в сравнении с примерами других стран.

"Общий принцип, что неотчуждаемые месяцы отпуска по уходу за ребенком должны быть зачтены в общей продолжительности оплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком, – заявила Эгле Самошкайте. – Принцип можно пояснить, опираясь на пример Швеции. В этой стране общая продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком составляет 16 месяцев, однако каждый из родителей не может отдать другому 3 оплачиваемых месяца отпуска по уходу за ребенком".

Эгле Самошкайте пояснила, что, например, если мать ребенка выбирает отпуск по уходу за ребенком продолжительностью 16 месяцев, как минимум три месяца достаются отцу. Если отец не воспользуется тремя месяцами, они пропадают, и мать с ребёнком может быть лишь 13 месяцев.

"Это означает, что если семья решает смотреть за ребёнком на протяжении всех 16 месяцев, родители могут распределять уход, однако не может быть так, что один из родителей сидит с ребенком на протяжении всех 16 месяцев – минимум 3 месяца зарезервированы для другого родителя. Значит, если мать воспитывает ребенка на протяжении 13 месяцев, то отец – 3 месяца. Отец может смотреть за ребенком дольше (в таком случае для матери временной период сокращается), но не короче. Если отец не хочет оставить работу и смотреть за своим ребёнком, в таком случае он не может эти 3 месяца передать матери ребёнка, и общая продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком будет составлять 13 месяцев, а не 16. Точно также и наоборот", – заявила советник министра.

Кстати, в данное время работодатели в Литве предоставляют оплачиваемый отпуск продолжительностью 1 месяц после рождения ребёнка. Минимальные требования – 2 недели. Этот месяц остаётся, поскольку в директиве говорится о минимуме – 5 рабочих дней в год, а страны, в которых уже действуют лучшие услуги, не могут ухудшить положение жителей, руководствуясь этим документом.

Отпуск по уходу за ребенком будет можно продлить, пока ребенку не исполнится 8 лет

В данное время отпуск по уходу за ребенком может продолжаться до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года, хотя выплаты производятся 12 или 24 месяца. По рекомендациям новой директивы, отпуск по уходу за ребенком можно будет использовать до тех пор, пока ребенку не исполнится 8 лет.

"Директива лишь предлагает позволить родителям более гибко использовать отпуск по уходу за ребёнком, например, до тех пор, пока ребенку не исполнится 8 лет, однако конкретный возрастной порог могут выбрать сами государства-члены", – заявила Эгле Самошкайте.

Советник министра это изменение также пояснила, опираясь на пример Швеции: "В этом государстве родители могут использовать отпуск по уходу за ребёнком до тех пор, пока ребенку не исполнится 8 лет. Это означает, что из из 16 месяцев оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком можно использовать 12 месяцев в течение первого года жизни ребёнка, а оставшиеся 4 месяца использовать, когда ребенок пойдет в первый класс, или тому подобное".

Такой отпуск по уходу за ребенком (в течение первого года жизни и, например, когда ребенок пойдет в первый класс), родители могут распределять, однако распределение не является новинкой и в Литве. "Отпуском по уходу за ребёнком уже сейчас можно делиться. Например, если семья решает воспитывать ребенка в течении 1 года и получать 77,58% выплаты от заработной платы на бумаге (это соответствует 100% в евро), то мать может смотреть за ребенком полгода, а отец – другие полгода", – пояснила Эгле Самошкайте.

Идеи прекрасны, однако трудно осуществимы

Председатель Родительского форума Западной Литвы Аушра Зарамбене заявила, что узаконить два неотчуждаемых месяца отпуска по уходу за ребенком – красивая идея, однако вероятно, что она трудно осуществима.

"Временами отцы бывают основными кормильцами семьи, их заработок бывает важным, жаль, что этим не могут воспользоваться матери, – заявила А. Зарамбене. – Я думаю, что если бы была возможность выбирать, кто будет смотреть за ребёнком, и, если не может отец, в течение этих двух месяцев это бы делала мать, идея бы приветствовалась, но, если это сделать они не смогут, и эти два месяца пропадут, для семьи это будет убыток".

А. Зарамбене также задумалась над тем, как это положение будет применяться к одиноким матерям.

Действительно ли нужно рассматривать лишь финансовую сторону вопроса, может быть, это побудило бы отцов больше времени проводить со своими детьми и чаще брать отпуск по уходу за ребенком? "Сложно заранее предусмотреть, однако ситуация в Литве такова, что отцы действительно слишком мало бывают с детьми и уделяют этому мало времени. Интересно, может ли такое предложение побудить их больше времени уделять семье и детям. Это очень спорный вопрос, сложно предвидеть, как бы было, если бы было", – сказала А. Зарамбене.

Возможность использовать отпуск по уходу за ребенком, пока ребенку не исполнится 8 лет, А. Зарамбене оценила положительно. "В нашей стране вообще слишком мало внимания уделяется семье и созданию удобных для семьи условий. Сейчас мы видим, как матери или семьи с трудом находят возможность воспользоваться даже тем самым материнским днём, который уже узаконен, – сказала А. Зарамбене. – Раз больше возможностей появляется для того, чтобы быть с семьей и детьми, а также для согласования этого между матерями и отцами, это приветствуется".

Всё же она пришла к выводу, что не все работодатели будут реагировать положительно."Как это будет выглядеть в реальности, и все ли работодатели будут выполнять свои функции и позволят и отцам, и матерям воспользоваться этой возможностью, это другой вопрос", – сказала председатель Родительского форума Западной Литвы.

Какие проблемы она видит в современной системе? "Частные ситуации бывают с работодателями, следует разделять государственный и частный сектор, поскольку я знаю много случаев, когда в частном секторе не действуют ни материнские дни, не другие предусмотренные законом возможности для родителей провести время с семьей, – сказала А. Зарамбене, добавив, что в государстве это система постепенно совершенствуется, и ситуация улучшается. – Наше государство небольшими шагами идет к тому, чтобы создать удобные условия для родителей быть в своей семье со своими детьми".

Расширение возможности выбора оценивают положительно

Рекомендацию воспользоваться отпуском по уходу за ребёнком в течение более длительного периода член родительского форума Литвы Андрюс Атас оценивает критически. По его мнению, уход за ребёнком больше всего необходим сразу после рождения, поэтому, по его заявлению, это условие необязательно.

"Согласно развитию ребёнка, чем меньше ребенок, тем больше ему необходимы родители. Позже, с 3-4 лет, когда дети начинают ходить в детский сад, у них там появляются дела, и с родителями хватает общения по вечерам и выходным дням, – заявил А. Атас. – В моем понимании, родительский отпуск необходим тогда, когда рождается ребенок, пока он беспомощен, и из-за формирования привязанности, которая важна для развития ребенка, необходимо постоянное физическое присутствие родителей рядом".

Все же, по заявлению А. Атаса, расширение возможностей и позволение выбирать в любом случае является положительным изменением.

"Если предоставляется возможность – хорошо, поскольку бывает все. Бывают матери, которые сидят с несколькими маленькими детьми дома и хорошо себя чувствуют, а бывают деятельные женщины, которые хотели бы бы иметь возможность заняться общественной или трудовой деятельностью. Может быть, что мать, пробывшая в течение 10 месяцев с младенцем, может хотеть заниматься какой-либо деятельностью, хотя бы на краткое время предоставив своего младенца отцу. Выбор – это хорошо", – заявил А. Атас.

По мнению члена родительского форума Литвы, каждая семья является индивидуальной, поэтому о пользе изменений следует решать каждой семье по отдельности: "Думаю, что лучше всего о своем положении знают родители, и они, если знают, что у них есть возможность, и они могут по-разному решать, кто будет с ребёнком, – хорошо. Люди разные, семьи очень разные. На такое расширение возможностей я бы смотрел позитивно".