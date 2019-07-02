Aberdeen Standard приобрела Modus Group и солнечные электростанции E-energy в Польше

дна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, британская Aberdeen Standard Investments, покупает солнечные электростанции в Польше, которыми управляют принадлежащая литовскому бизнесмену Кястутису Мартинкенасу Modus Group и энергетическая группа E Energy совместно с компанией по управлению инвестициями Sun Investment Group (SIG).

Modus Group объявила, что 49 парков общей мощностью 45,4 мегаватт (МВт) будут проданы управляемому Aberdeen Standard Investments инфраструктурному фонду SL Capital Infrastructure II. В то же время портал vz.lt сообщает, что E energija и SIG продают британцам парки общей мощности 42 МВт.

"Мы являемся одним из крупнейших разработчиков солнечных электростанций в Польше. В прошлом году такие проекты в соседней стране мы инвестировали более 45 млн евро", - указал член совета директоров Modus Group Руслан Склепович.

По его словам, Modus Group и Aberdeen Standard Investments также договорились о продолжении сотрудничества в будущем, благодаря которому фонд сможет приобретать разработанные группой солнечные проекты как в Польше, так и в других европейских странах.

Руководитель E energija Гядиминас Улоза порталу vz.lt сказал, что продажа парков Aberdeen Standard Investments является крупнейшей сделкой ​​компании, стоимость которой составляет более 30 млн евро, но менее 50 млн евро. По словам Г.Улозы, часть средств от сделки будет инвестирована в строительство крупного ветропарка в Литве.

По словам Доминико Хелмсли, главы экономической инфраструктуры Aberdeen Standard Investments, приобретение и управление этими проектами является частью стратегии компании в Европе.

"Это первая инвестиция такого рода в Польше. Мы рады внести свой вклад в рост сектора возобновляемых источников энергии в этой стране, особенно в сегменте солнечной энергетики, где нормативно-правовая среда является благоприятной. Успешно заключив сделку с Modus Group, мы надеемся продолжить расширять наше сотрудничество в будущем", - отметил Хелмсли в сообщении Modus Group.

Aberdeen Standard Investments - одна из крупнейших в мире компаний по управлению активами, управляющая активами стоимостью более 560 млрд евро.