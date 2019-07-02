В Куршском заливе затонул куренас: два человека спасены, капитана ищут

В Куршском заливе, между Венте и Нидой, во вторник затонул принадлежащий Клацпедскому морскому музею куренас (парусная деревянная рыбацкая плоскодонная лодка, использовавшаяся в Куршском заливе до второй половины XX века - ред.): два человека спасены, поиски капитана еще идут, сообщила BNS представитель Клайпедского морского музея Нина Путейкене.

"Два человека спасены, ищут главного музейного работника-историка Отдела истории судоходства, капитана куренаса Ромалдаса Адомавичюса", – сказала Н. Путейкене.

По ее словам, Р.Адомавичюс построил это судно своими руками в 2000 году, это плавучий экспонат Клайпедского морского музея.

Судно шло на слет судов Национальной экспедиции, который должен состояться в Каунасе 6 июля.

В 2000 году по инициативе Клайпедского морского музея началось строительство куренаса, в июле 2001 года он был спущен на воду в Куршском заливе и стал не только плавучим экспонатом, но и участником парусных регат.

Сообщение о трагедии в Куршском заливе поступило в Единый центр помощи в 13.54.

Представитель Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис сказал BNS, что на место инцидента вышел пограничный катер. Пограничники вытащили из воды двух человек, идут поиски третьего.

Представитель Минобороны Аушра Вайткявичюте сказала BNS, что в воздух поднят и военный вертолет.