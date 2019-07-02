Банк SEB инвестирует в новую платформу ИТ около 40 млн евро

Один из крупнейших в Литве коммерческий банк SEB в первом квартале 2020 года планирует внедрить новую платформу информационных технологий (ИТ), посредством которой осуществляется управление большинством предоставляемых банков услуг и процессов бизнеса. Банки группы SEB в Латвии и Эстонии уже получили единую платформу ИТ, после ее внедрения в Литве будет завершено приведение в соответствие платформы во всех трех Балтийских странах.

Представители банка SEB указали BNS, что внедрение новой платформы ИТ в Литве обойдется примерно в 40 млн евро, после ее внедрения сократятся затраты банка на поддержание платформы, так как она будет одинаковой во всех трех странах. Поскольку платформу ИТ развивает сам банк, сократятся также расходы на внешних партнеров.

"Одинаковая, внедряемая самой группой SEB платформа ИТ во всех странах Балтии поможет нам предложить клиентам больше современных цифровых решений и быстрее представить на рынок новые услуги, а также их развивать. Поэтому мы сможем обеспечить конкурентные предложения своим клиентам и будем еще лучше оправдывать ожидания своих клиентов", – сказал для пресс-релиза заместитель президента банка SEB, директор Службы помощи бизнесу и по финансам Айварас Чичялис.

"Унифицировав таким образом деятельность, мы сможем действовать эффективнее и сократить затраты на ИТ и создание новых услуг", – добавил он.

Группа банка SEB в первом квартале этого года получила 27,2 млн евро чистой прибыли до аудита – на 13,3% больше, чем в январе-марте прошлого года. Активы группы банка в конце марта составили 7,9 млрд евро (на 11,3% больше, чем год назад).