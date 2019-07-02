После объединения аэропортов Литвы доход компании Lietuvos oro uostai вырос на 235%

1 июля 2014 года объявили об объединении всех воздушных портов Литвы (Вильнюсского, Каунасского и Палангского) в одно предприятие (Lietuvos oro uostai), прибыль госпредприятия до уплаты налогов, затрат, износа и амортизации (EBITDA) увеличилась на 235%.

По заявлению руководителя Lietuvos oro uostai Марюса Гелжиниса, стратегическое решение объединить все три национальные аэропорта ежегодно пополняет бюджет страны миллионными дивидендами, сумма которых после объединения всех аэропортов выросла почти в 14 раз: с 609000 евро в 2013 году до 8,5 млн евро в 2018 году.

"По данным международной службы аэропортов, Lietuvos oro uostai составляют около 2,5% ВВП страны, в общем контексте страны это – солидные достижения. Мы последовательно работаем, чтобы остаться конкурентоспособными не только в регионе, но и во всей Европе, а это повышает и финансовые показатели: ежегодно у нас появляются новые направления полетов, растет количество пассажиров, мы развиваем спектр неавиационных услуг", – цитируется в сообщении М. Гелжинис.

Встречающие рекордное количество пассажиров аэропорты в Вильнюсе, Каунасе и Паланге в прошлом году получили почти 44 млн евро обшего дохода и почти 17,7 млн евро EBITDA. В сравнении с 2013 годом, т. е. в последний год перед объединением аэропортов Литвы, это – большие на соответственно 111% и 235% числа. Перед объединением общие доходы аэропортов достигали в среднем 20 млн евро, а доход EBITDA был 5,3 млн евро.

Как заявляет компания, в течение последних пяти лет доходность предприятия последовательно росла на 18 процентных пунктов ежегодно.

"Также очень важным показателем является возвращение имущества, отражающее эффективное управление предприятием. После объединения всех трёх аэропортов в одно предприятие, это число также постоянно увеличивалось и к 2018 году выросло с 0,1 до 4,4%. Возвращение собственности увеличилось с 0,2 до 6,9%. Это показывает, что мы идем правильным путем, а работа нашей команды способствует последовательному и стабильному росту предприятия", – заявляет руководитель Lietuvos oro uostai.

М.Гелжинис заметил, что после объединения аэропортов Вильнюса, Каунаса и Паланги в одну компанию ежегодно рос и объём среднегодовых доходов, которые аэропорту приносит один пассажир. До объединения доходы от одного пассажира аэропорту составляли 5,97 евро, а по последним данным 2018 года – 7,03 евро.

Как отмечает предприятие, с теперешних позиций видно, что результаты этого года, скорее всего, будут свидетельствовать об успехе Lietuvos oro uostai 2018 года и значительно увеличат финансовые показатели чистой прибыли, EBITDA и других.