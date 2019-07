В странах еврозоны уровень безработицы снизился до рекордно низкого уровня за последние 11 лет. Как сообщает европейское статистическое агентство Eurostat в понедельник, 1 июля, в мае 2019 года уровень безработицы в еврозоне составил 7,5%, что стало самым низким показателем с июля 2008 года.

Euro area #unemployment down to 7.5% in May; lowest rate since July 2008. EU at 6.3% - lowest since the start of the series https://t.co/UGeIU1Q0ro pic.twitter.com/HowJfbkbuA