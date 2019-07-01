Истребители НАТО шесть раз сопроводили российские военные самолеты

Истребители НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.

Осуществляющие миссию воздушной полиции истребители в прошлый понедельник сопроводили самолет "Ил-76", во вторник – транспортник "Ан-12" и сопровождавшие его два истребителя "Су-27", в среду – самолеты "Ту-214" и "Ил-22", в субботу – истребитель "Су-27" и самолет "Ил-22".

Некоторые из этих самолетов летели с отключенным транспондером, не имели плана полета и не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

Натовская миссия воздушной полиции стран Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.