Утверждена образовательная программа по подготовке школьников к возвращению в Литву

Министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс утвердил комплексную программу литуанистического просвещения, которой смогут пользоваться литовские школы за рубежом.

Министерство образования, науки и спорта заявило, что эта программа будет полезна тем, кто планирует вернуться в Литву, поскольку она поможет лучше подготовиться к интеграции в литовскую систему образования.

Программа предназначена для обучения детей от 2 до 16 лет и состоит из четырёх частей в зависимости от ступеней образования: предшкольное воспитание, дошкольное воспитание, начальное образование и часть базового образования.

По утверждению министерства, это поможет зарубежным литовцам выучить или улучшить свой литовский язык, развить гражданственность, ознакомиться с историей и культурой государства.

Программа объединяет литовский язык и социально-культурное, историческое, географическое и гражданственное воспитание.

Согласно сообщению, каждая часть программы - от дошкольного до базового образования - очень подробно описывает, чему и как нужно обучать детей соответствующего возраста, как их заинтересовать, предоставлены развивающие игры, примеры заданий.

В ней подробно описывается возраст детей и то, как они должны уметь говорить, понимать по-литовски.

В прошлом году официально иммигрировали в страну 28,9 тыс. человек, около двух третей из них являются гражданами Литвы.