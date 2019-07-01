Доходы группы Lietuvos energija выросли на 22,6% до 655 млн евро

Консолидированные доходы контролируемой государством группы Lietuvos energija за пять месяцев года составили 655 млн евро, что на 22,6% больше, чем в январе-мае прошлого года, когда они достигали 534,2 млн евро, сообщила Lietuvos energija через информсистему Вильнюсской биржи Nasdaq.

"Рост доходов группы был обусловлен увеличением поставок дочернего предприятия Lietuvos energijos tiekimas на торговой бирже Geton Energy", - говорится в сообщении группы.

Скорректированная прибыль группы до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) за январь-май составила 119,3 млн евро - на 5,2% больше (113,4 млн евро).

По данным Lietuvos energija, рост EBITDA был обусловлен улучшением результатов деятельности по распределению электроэнергии и газа.

"Сохранить такую динамику показателей помогает рост стоимости инвестиций в обновление регулируемых активов - распределительных сетей. На рост показателя также повлияло увеличение портфеля ветроэнергетики группы в конце прошлого года", - отмечается в сообщении.