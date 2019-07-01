European Energy в Литве планирует ветроэлектростанции мощностью 500 МВт

Датская компания European Energy планирует в Литве развивать ветряные электростанции мощностью около 500 мегаватт (МВт), однако руководитель Литовской ассоциации ветроэнергетики Айстис Радавичюс сомневается в осуществимости таких амбиций.

Андрюс Чипас, представитель основанной в прошлом году European Energy Lithuania, говорит, что компания решила прийти в Литву, потому что инвестировать здесь не рискованно.

"Литва, как страна, надежна для инвестицией. Вот главный критерий, который повлиял на приход в Литву. И планы Литвы отключиться от третьих стран. Насколько нам известно, в Литву по-прежнему импортируется около 60% электричества из других стран", - сказал он BNS.

А.Чипас не раскрыл объём будущих инвестиций, в то время как А.Радавичюс говорит, что инвестиции в ветряную электростанцию ​​мощностью 1 МВт составляют около 1 млн. евро. В этом случае все запланированные датчанами инвестиции могут составить около 500 млн евро.

По словам А.Чипаса, строительство парков может начаться через два года. По его утверждению, компания больше ориентируется на центральную часть Литвы, строительство уже запланировано в Рокишкском, Аникщяйском, Расейняйском районах, ведётся поиск новых территорий.

А.Радавичюс, глава Литовской ассоциации ветроэнергетики, сомневается в стремлении Дании развивать ветроэлектростанции мощностью 500 МВт, поскольку в Литве существуют некоторые ограничения.

"Мы ждём аукционов (технологически нейтральные аукционы - BNS). Продаваемая на аукционе ёмкость составляет 300 гигаватт/часов - около 100 МВт. Я считаю, что в условиях рынка на данный момент это неблагоприятно, поскольку банки требуют долгосрочные контракты на покупку электроэнергии", - сказал Раддавичюс BNS.

В последние годы развитие ветропарков в Литве несколько замедлилось, поскольку первый этап аукционов состоялся в 2011–2015 годах, и выделенные ему квоты уже исчерпаны.

В Литве функционируют более 20 ветропарков, а их общая установленная мощность превышает 500 МВт.

European Energy уже разработала ветровые и солнечные электростанции более 1 тыс. МВт. В настоящее время она строит парки в Дании, Финляндии, Швеции, Германии, Италии, Бразилии и Мексике.

В 2017 году выручка European Energy составила 186,7 млн ​​евро.