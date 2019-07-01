Переговоры по коалиции переходят в правительство: обсуждают финансовые возможности

Ведущие переговоры о правящей коалиции представители четырёх партий в понедельник планируют встретиться в Доме правительства.

"В понедельник прозвучало приглашение премьер-министра переговорщикам встретиться с правительством. Цель встречи - ещё раз очень чётко услышать, каковы финансовые возможности государства и как сочетать желания, на которые может не хватить бюджета", - сказал BNS советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас.

О вхождении в правящую коалицию ведут переговоры Союз крестьян и зелёных Литвы, Литовская социал-демократическая рабочая партия, Порядок и справедливость, а также Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей.

Относительно новой программы и постов правящего большинства на прошлой неделе политики четырёх партий не смогли договориться, и отложили подписание коалиционного соглашения ещё на одну неделю.

Тогда премьер-министр Саулюс Сквернялис объявил в Сейме Литвы, что в понедельник он встретится с переговорщиками для обсуждения их предложений.

"В понедельник в правительстве мы окончательно посмотрим, какие ещё потребности появились, потому что каждый день появляются новые, и тогда мы всех вернём к реальности. Ожидания всегда бывают (слишком высокие - BNS), но есть возможности и есть реальность", - заявил премьер-министр журналистам в четверг.

"Крестьяне" тоже подтвердили в четверг, что если какая-либо партия не согласится присоединиться к коалиции, то договор будет подписан между тремя политическими силами - они согласились бы сформировать правительство меньшинства.

В ходе переговоров наибольшую полемику вызвали так называемые детские деньги. В настоящее время пособие на ребенка составляет 50 евро, а для многодетных семей и семей с детьми с ограниченными возможностями - 70 евро на ребенка, "крестьяне" согласны, чтобы сумма возросла до 70 и 100 евро соответственно.

Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) предложила увеличить "детские деньги" до 100 евро в следующем году и до 120 евро в 2021-м. Социал-трудовики также предлагают увеличить "детские деньги" и поддерживаемые государством доходы, ввести бесплатное питание в школах для учеников начальных классов, сократить расходы по государственному управлению и вырубку лесов.

Правящее большинство из четырёх упомянутых выше партий будет иметь 76 голосов в Сейме.