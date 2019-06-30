Сельские жители чувствуют себя покинутыми на произвол судьбы: пусть закрывают все

"Закроем все и оставим лишь храмы, а потом придем к выводу, что из храмов мы сделаем дома престарелых, и все", – сказал последний руководитель почтового отделения в деревне Перлоя Римас Цюнис, в ответ на вопрос, как местные жители реагируют на новость, что через неделю они должны будут искать почту в Меркине или в Варене. Варенское самоуправление сердится из-за закрытия почтовых отделений в нескольких населенных пунктах района, но почта Литвы заявляет, что не оставит дзуков на произвол судьбы – деревенские жители смогут вызвать мобильного почтальона.

Во второй раз реставрируют Витаутаса

Живущее легендой о Перлойской республике (13 ноября 1918 года – 2 мая 1919 года) село совсем не похоже на исчезающий, Богом и властью позабытый уголок. У магазина один за другим останавливаются автомобили, на Центральной площади посреди дня встречающиеся местные жители радуются, что вильнюсские реставраторы приводят в порядок сохранённый на протяжении всего советского периода памятник Витаутасу Великому.

На вопрос, закончат ли они работу до Дня государства, чтобы местные жители у восстановленного памятника смогли бы спеть народный гимн, реставратор Витаутас Норкунас ответил: "Если погода позволит, постараемся хотя бы снять леса до пьедестала, чтобы открылась вся красота. Сейчас мы памятник красим и после этого законсервируем. Мы это делали 20 лет назад, сейчас я реставрирую его во второй раз".



Aikštė Foto: Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Открытый 19 июля 1931 года памятник с надписью "Великий Витаутас! Ты будешь живым, пока жив хоть один литовец" остался даже тогда, когда все знаки государственности Литвы в городах и деревнях были уже уничтожены, а истории о нем стали народным преданием конца 20 века.

Хотели установить голову Сталина

Встреченный на площади местный житель Ромас вспомнил, как в отрочестве крутился у лесов реставраторов, когда памятник приводили в порядок в первый раз, вскоре после возрождения Независимости.

"Я тогда даже сидел на голове Витаутаса. Мне старые люди рассказывали, что раньше меч Витаутаса был поднят. Но когда здесь, на этой стороне, были поляки, то они обиделись, что меч поднят против Польши, и попросили, чтобы его отпустили. Ещё рассказывают, что русские после войны отбили голову и хотели установить голову Сталина. А свалить не могли, поскольку здесь внутри установлены железнодорожные рельсы", – рассказывает Ромас.

Здесь же встреченная почтальон, опершись на сиденье своего велосипеда, рассказала, что отказалась от предложения продолжить работу на почте Литвы как мобильный почтальон.

"Я отказалась от такой работы за 600 евро на бумаге, но нужно будет все забрать из Варены, а сейчас получаю 400. Вместо трех работников будет один. Я лишь одна около сотни газет развожу, а ещё пенсии. Все пусть закрывают, и магазины, и кладбища. Все без работы останемся", – не скрывала раздражение женщина.

Спрятавшийся от полуденного солнца под лавкой чёрный пёс Ромаса, как выяснилось, обладает не очень характерным для деревни именем – Анубис.

"Хранитель душ умерших", – объяснил Ромас.

Временный почтальон: как может культурный человек зайти в такую дыру?

На окне почты в Перлое висит объявление: "С 5 июля сего года мы переезжаем на почту Варены". Временный и последний ее руководитель Р. Цюнис уже упаковывает в коробки остатки товаров, а увидев человека с фотоаппаратом, выходит познакомиться.

"Закроем все и оставим лишь храмы, а потом придем к выводу, что из храмов сделаем дома престарелых, и все", – говорит он, отвечая на вопрос, как местные жители реагируют на новость, что через неделю почту придётся искать в Варене.

По словам Р.Цюниса, помещение почты в Перлое ремонта не видело по меньшей мере 30 лет.



Pašte Foto: Romas Sadauskas-Kvietkevičius

"Поставлены лампы, электрические обогреватели и все. Как может культурный человек зайти в такую дыру? Могут ли в таких условиях работать люди: воды нет, туалета нет, зимой вода замерзает, если хочешь сделать кофе, придя утром? Все почты закроют и сделают мобильными – нужно будет человеку выслать посылку или письмо, то будет звонить почтальону. Хуже не будет", – рассказывает руководитель почты.

Поток клиентов на почте в Перлое особенно снизился, когда плату за коммунальные услуги начали принимать деревенские магазины.

"Им там быстрее, а на почте ещё нужно заполнить бумаги. Я замещал сотрудника почты в Недзинге, так там в магазине не было терминала Perlas, поэтому люди шли и шли на почту. А сюда приходят те, которые с большим нетерпением ждут пенсии, хотя мы им ее все равно приносили бы домой. Чуть почту откроют, уже ждут", – сказал Р. Цюнис.

"А здесь был междугородний телефон, по которому, заказав разговор, звонили по всему Советскому Союзу", – показывает руководитель комнатку размером с душевую кабину, в которой сейчас остались несколько пустых картонных коробок.

На почте в Перлое до закрытия была три сотрудника. На вопрос, что он будет делать после 5 июля, Р.Цюнис ответил: "Дал Бог зубы, даст и хлеб".

Мэр района высказался против планов почта Литвы

Главный специалист общего отдела администрации самоуправления Варенского района Рута Аверкене заявила, что 18 июня прошла встреча представителей почты Литвы с сотрудниками почты Варенского района, во время которого их проинформировали о введении услуг мобильной почты, поэтому с 1 октября планируют закрыть все имеющиеся в районе почтовые отделения, будут действовать лишь почта в Варене и Меркине.

Мэр Варенского района Альгис Кашета высказался против таких планов почты Литвы.

"Почти месяц назад самоуправление посетилa представитель почты Литвы Алитусского региона Юргита Стрелкова и руководитель Варенской почты Юозас Паулушайтис. Они проинформировали, что с июля планируют закрыть почтовые отделения в Кабеляй и Перлое. Это предложение мы не поддержали, а они мнения самоуправления и не спрашивали, нас просто "поставили перед фактом". О том, что в Варенском районе вскоре будут закрыты почти все почтовые отделения, и вовсе не упомянули. Такое поведение непростительно", – говорил мэр.

По заявлению А. Кашеты, при отказе от теперь уверенно действующей почтовой системы не будет обеспечиваться качество услуг для жителей района.

Кроме этого, в почтовых отделениях района работает более 30 человек, и непонятно, сколько из них и на каких условиях останется работать.

О работе почты Литвы мэр Варены, по его словам, собирается разговаривать с министром транспорта Рокасом Масюлисом.

Руководитель департамента: почта – не здание

Руководитель департамента корпоративных дел почты Литвы Вайда Будрене заявляет, что в данное время в Варенском районе закрывают лишь два почтовых отделения в Перлое и Кабеляй.

"Они в очень плохом состоянии, убыточные почты, имеющие по 4-6 клиентов в день. Уже сейчас большую часть почтовых услуг, около 70%, сотрудники этих почтовых отделений предоставляют жителям на дому. Хочу подчеркнуть, что почта Литвы отказалась лишь от помещений, которые сегодня уже не нужны для предоставления качественных почтовых услуг", – сказала В. Будрене.

По словам представителя почты Литвы, жителям деревень Перлоя и Кабеляй все почтовые услуги и далее будут предоставлять почтальоны, а с октября услуги начнет предоставлять мобильный почтальон, которого жители смогут вызвать на дом для предоставления любой услуги почты Литвы.

"Никуда почта не исчезнет из сообщества. Почта – это не здание. Почта – это услуга, которую мы стремимся как никогда ранее сделать ближе к жителям. Не только в деревнях с мобильным почтальоном, но и в городах с интенсивным развитием почтоматов, чтобы клиенты смогли услугами почты воспользоваться в любое время – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", – уверяет В. Будрене.