Предупреждение водителям: во время жары в автомобиле можно легко отравиться

Токсичные вещества в салоне автомобиля можно обнаружить на протяжении всего года, однако об особенно большой их концентрации можно говорить в двух случаях: когда транспортное средство новое и летом.

Если автомобиль совсем новый, на недавно изготовленных его частях остается небольшое количество вредных для здоровья веществ, цитирует публикацию HowStuffWorks DELFI.lv.

Касаясь всего, что есть в салоне автомобиля – сиденья, резиновые коврики, приборная панель и т.д., – мы способствуем выделению этих веществ. В это время они, распространяясь в воздухе, и создают так называемый запах нового автомобиля. С течением времени интенсивный запах, также как и уровень химикалиев, начинает уменьшаться. Материалы вещества, само собой, никуда не исчезают – их просто выделяется меньше. К сожалению, летом, при воздействии температуры и прямых солнечных лучей, процесс выделения веществ ускоряется.

В автомобиле настолько много токсичных веществ, что сомнительно, есть ли смысл упоминать их все. Как заявляют эксперты, подсчитано примерно 275 видов таких веществ. Чаще всего встречаются консервант формальдегид, антипирены, защищающие водителя и пассажиров от нагрева двигателя и выхлопных газов, тяжелые металлы и пластик разнообразных видов, из которого сделаны приборная панель, дверные рукоятки, пороги и др.

Выделяющиеся токсичные вещества могут вызвать тошноту и головную боль, однако редкий водитель подозревает, что причина недомогания – новый автомобиль. К сожалению, если очень долго пробыть в новом автомобиле, можно приобрести проблемы с центральной нервной системы, гормональные нарушения, потерю памяти, а также рак.

Производители автомобилей действительно знают, какую опасность несут токсичные вещества, поэтому стараются их использовать как можно меньше. Однако общепринятого стандарта, по которому можно было бы установить, не превышает ли уровень выделяющихся Химик Алиев допустимой нормы, не существует. Поэтому у водителей есть единственный выход – самим позаботиться о своем здоровье.

Самый лучший способ избавиться от большей части находящихся в автомобиле химикалиев – Сразу после покупки отправиться в мойку и попросить выполнить тщательную очистку салона. После процедуры очистки на поверхностях интерьера не останется по крайней мере легко удаляемых веществ.

Летом окна автомобиля рекомендуется держать открытыми, чтобы проходила циркуляция чистого воздуха.

Отрицательное воздействие имеют и попадающие на внутренние поверхности салона автомобиля прямые солнечные лучи, поэтому лучше постараться этого избегать.

Перед включением кондиционера автомобильные окна несколько минут следует подержать открытыми. Может быть, это будет не особенно приятно, зато из салона автомобиля удалится часть скопившихся в нем токсичных веществ.