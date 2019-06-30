В Каунасе на перекрёстке столкнулись автомобили: одна машина перевернулась, ранены люди

Kas vyksta Kaune , ru.DELFI.lt

Foto: Facebook

В воскресенье утром в Каунасе, на перекрестке проспекта Саванорю и ул. 11 марта, у торгового центра Savas столкнулись автомобили Opel и Mitsubishi. Один автомобиль перевернулся на крышу.

Порталу "Что происходит в Каунасе" дежурный сотрудник полицейского комиссариата Каунасского уезда сообщил, что эта авария произошла в 9:45. Пассажиры Opel и водитель Mitsubishi были доставлены в Каунасскую клинику. По предварительным данным, водители обоих автомобили были трезвыми. Полиция выясняет причины происшествия.

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