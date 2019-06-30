Члены Сейма Литвы также возложат цветы у памятника, посвященного унии, установленного на городской площади, названной в честь Литвы.
Позже в Люблинском центре встреч культур пройдет торжественная встреча делегаций Парламентской Ассамблеи Литвы и Польши. Во время мероприятия проанализируют наследие Люблинской Унии.
После этого в центре пройдет торжественное заседание в честь годовщины Люблинской Унии.
В воскресенье вечером в центре Люблина состоится праздничный концерт.
1 июля 1569 года Великое княжество Литовское и Польша подписали договор об объединении в Республику обоих народов, охватывавшую и территории современной Беларуси и Украины, но распавшуюся в конце 18 века.
Беларусь на мероприятиях в Люблине будет представлять председатель нижней палаты парламента Леонид Качина, Украину – посол в Польше Андрий Дещица.
В праздничных мероприятиях также будут участвовать председатель парламента Латвии Инара Мурнеце, политики и дипломаты из Венгрии, Чехии, Эстонии, Грузии и Молдовы.
Люблинская уния на некоторое время помогла Литве и Польше защититься от России, но частично ограничила суверенитет ВКЛ.