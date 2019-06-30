Российская продукция на литовском телевидении сдаёт позиции

Комиссия литовского радио и телевидения (КЛРТ) отметила, что количество российской продукции в программах литовского телевидения уменьшается.

По словам комиссии, оценивая данные наблюдений, проведенных в 2018 и в 2019 годах, среди иностранных производителей телевизионной продукции лидируют Соединённые Штаты Америки.

"Российская продукция была на втором месте в телевизионных программах, однако видно, что в 2019 году часть российской продукции в сравниваемых телевизионных программах уменьшилась более, чем на 20 часов: в 2018 году в течение наблюдаемой недели всего транслировалось 95 часов 33 минуты, а в 2019 году – 75 часов 6 минут", – заявляет комиссия.

По данным КЛРТ, как и год назад, больше всего эфирного времени российская продукция заняла в трансляциях телеканалов Lietuvos rytas и BTV: здесь соответственно российские программы в течение недели транслировались 40 часов 31 минуту и 17 часов 35 минут. Время их трансляции в эфире этих телевизионных каналов также уменьшилось – в прошлом году телеканал Lietuvos rytas транслировал российские передачи и фильмы 46 часов 36 минут, BTV – 38 часов 9 минут.

Результаты исследования отражают, что из 5 наблюдаемых коммерческих телевизионных программ лишь телеканал Lietuvos rytas уделил более половины эфирного времени производителям телепрограмм из европейских стран. На других коммерческих телевизионных программах – BTV, LNK, TV-6 и TV8 уделяемое европейским производителям время уменьшилось.

Комиссия отмечает, что законодательство не предусматривает требований соблюдать эти квоты.