На перепутье культур: в Клайпедском университете вновь заговорят по-русски

Клайпеда должна стать образовательным центром для выходцев из стран постсоветского пространства, открывающих для себя новые горизонты и возможности в Европейском союзе (ЕС). С таким посылом сегодня выступает руководство Клайпедского государственного университета, где в сентябре этого года стартуют новые учебные программы на русском языке.

Новый ректор университета, профессор Артурас Разбадаускас утверждает, что Клайпеда с точки зрения просвещения должна развиваться, привлекать иностранных студентов и ориентироваться под запросы рынка. Будучи, помимо всего прочего, депутатом горсовета от правящего большинства, руководитель вуза напомнил, что город поставил перед собой амбициозную задачу – увеличить население столицы литовского Приморья к 2030 году до 190 тыс. человек. К этой цели, считает он, удастся подойти в том числе и за счет приезжих абитуриентов, молодых специалистов из стран ближнего зарубежья. По его словам, качественные учебные программы на русском языке и возможность получить европейский диплом открывают совершенно новые возможности для выходцев из Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, стран Южного Кавказа и России.

Всего в Клайпедском университете в новом учебном году стартует шесть программ. Четыре из них бакалаврские – история Европы, информатика, педагогика физической культуры и спорта, а также психология, о которой пока еще не объявили официально, и две программы магистратуры – технологические процессы добычи и переработки нефти и профессиональная этика и этический аудит.



Klaipėdos universitetas Foto: Klaipėdos savivaldybė



По словам ректора, в обозримом будущем направления планируют расширить. Например, сегодня есть явный запрос на появление такой специализации, как сестринское дело, но пока не хватает русскоязычных преподавателей. Помимо этого, в университете раздумывают о введении русскоязычных программ на базе университетского Института морских исследований. Последний, кстати, входит в топ-200 лучших вузов по океанографии во всемирном рейтинге вузов.

Рынок диктует правила

Желание привлечь иностранцев связано не только с благородными помыслами. Дело в том, что Клайпедский университет, как и многие другие вузы в регионах, страдает от нехватки студентов. На данный момент там обучаются около 3 тысяч человек, хотя еще пять лет назад число учащихся составляло больше 5,3 тысяч. На протяжении последних двух лет Минобразования и правительство в целом высказывалось за необходимость "реорганизовать", то есть ликвидировать вуз как самостоятельную единицу, присоединив его к одному из учебных заведений в Вильнюсе или Каунасе, однако университетская общественность отстояла независимость вуза, утверждая, что он остается единственным крупным научным центром притяжения для всей западной Литвы.



Klaipėdos universiteto miestelis Foto: Klaipėdos universiteto nuotr.



Желание удержать высокий статус обязывает ставить перед собой амбициозные задачи, поэтому уже к 2025 году университет рассчитывает довести количество студентов до 4 000. К 2030 15% всех обучающихся должны составить иностранцы, и в этом плане возлагаются большие надежды не только на англоязычные программы, но и на стабильный приток русскоговорящих ребят.

"У нас есть четкая цель по увеличению числа студентов. Эта стратегия отлично коррелируется и с планом города "Синий прорыв – 2030", который предполагает в течение десяти лет увеличить городское население на 40 000 человек. Говоря о появлении новых людей, очевидно, подразумевается молодежь, а не старики, поскольку столько домов престарелых мы не построим, - шутит ректор Артурас Разбадаускас. – Мы понимаем, что основной приток новых студентов во многом зависит от стран "Восточного партнерства", мы видим в этом направлении большой потенциал и работаем с этим условным рынком.

Буквально накануне у меня состоялась встреча с профессором из Азербайджана, с которой мы вели переговоры на русском. Иными словами, я подразумеваю то, что русский язык по-прежнему популярен, удобен и доступен, говоря об образовательном и научном потенциале. Большинство совместных проектов с упомянутыми странами проходят на русском языке. Мы видим этот рынок – Украину, Казахстан (...). Мы хотим и можем дать заинтересованным лицам возможность начать обучение на русском, а потом, говоря, например, о магистратуре, подготовить их к переходу на английский", - констатировал ректор.



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Ему вторит и проректор по учебной работе Соната Мачюльските. По ее утверждению, русский язык по-прежнему важен и значим для Клайпеды и для Литвы в целом.

"Мы должны максимально использовать свое выгодное положение, так как Клайпеда – это мост между Западом и Востоком. Мы можем быть привлекательными с точки зрения образования и мы осознаем свои возможности и потенциал в полной мере. Хорошее владение английским языком не противоречит обучению на русском. Русский язык – повседневный и рабочий язык нашего общения. Мы видим себя и Литву как единое целое, следовательно, мы не можем не воспользоваться тем рынком, который лежит подле нас. Мы видим, что все же лучше, если мы будем сотрудничать и у нас будут студенты из стран "Восточного партнерства", нежели из далеких стран, которые сильно отличаются от нас в языковом и культурном плане", - сказала она, напомнив, что уже сейчас в Клайпедском университете предусмотрены 11 бесплатных мест для студентов из стран "Восточного партнерства" и Казахстана.

Русский язык вне политики

Говоря об образовании на русском языке и сотрудничестве с российскими вузами, нельзя отрицать, что сегодня, учитывая сложные политические отношения между Литвой и Россией, многие в странах Балтии с опаской и недоверием смотрят на подобные инициативы. В отличие от Литвы, власти соседней Латвии, например, в прошлом году приняли решение о запрете обучения на русском даже частных вузах и колледжах. Но представители Клайпедского университета считают, что язык нельзя увязывать с политикой Кремля.



Apie Klaipėdą Wikipedia rusų kalba Foto: wikipedia nuotr.



"У нас нет какого-то страха по отношению к русскому языку и любым языкам вообще. Мы разделяем политику от сотрудничества в области науки, культуры и образования. В конце концов мы сотрудничаем с Балтийским федеральным университетом им. Канта. Кстати, в прошлом году вместе с этим вузом мы выиграли грант в Программе приграничного сотрудничества "Литва-Россия". Я один из руководителей этого проекта... Могу сказать вам как врач и практикующий хирург, что ты всегда говоришь с человеком на том языке, на котором ему удобно, а позиции русского языка в Клайпеде очень сильны. То же самое применительно и к обучению. Если многим приезжим студентам будет легче учиться на русском, а позже плавно переходить на английский, то почему бы им не дать такую возможность", - говорит Артурас Разбадаускас.



Prof. dr. A. Razbadauskas Foto: Klaipėdos jūrininkų ligoninės nuotr.



Помимо этого, собеседники подчеркнули, что у специалистов, владеющих русским языком значительно больше возможностей трудоустроиться на рынке, особенно, когда мы говорим о Литве. Если же говорить о Клайпеде, то здесь бизнес работает на трех языках – литовском, русском и английском.

Благородная миссия

Одним из ключевых направлений на русском языке станет программа "история Европы", включающая в себя перечень различных комплексных дисциплин по изучению развития европейского континента. Директор Института истории и археологии Балтийского университета, профессор Василиюс Сафроновас, отвечающий за обучение по этой специальности, рад, что университет не стоит на месте.

"Идея о том, что необходимо развивать программы на русском языке зародилась довольно давно. Они периодически появлялись, но проблема в том, что это были одиночные инициативы. В прошлом году мы решили консолидировать свои усилия, выйти на новый уровень и показать, что это общая политика университета. Говоря о моем направлении, то есть истории Европы, могу сказать, что вероятно уже в этом году у нас сформируется минимальное необходимое число студентов", - сказал он, подчеркнув, что на эту программу уже претендуют 15 абитуриентов из Украины, которые подали соответствующие заявки.



Кроме этого, рассуждая о сотрудничестве с белорусскими и украинскими вузами, а также своеобразном повышении статуса русского языка в Литве, представители Клайпедского университета подчеркнули, что их инициатива отвечает символической миссии по объединению и наведению мостов со странами, которые когда-то были частью многонационального Великого княжества Литовского – единого государства, простиравшегося от Балтийского до Черного моря.

Ждут местных абитуриентов

На вопрос о том, смогут ли литовские выпускники школ претендовать на обучение по русским программам, Артурас Разбадаускас ответил положительно. По его словам, эти специальности могут вызвать живой интерес не только у местных русскоязычных абитуриентов, но и у литовскоязычных школьников. У последних появится возможность получить высшее образование на иностранном языке, который все еще не чужой для многих литовцев.

"Нет никакой разницы. Если формируется группа, то человек может выбрать обучение и на русском или на английском. Не думаю, что у нас есть право ограничивать местных ребят. Это было бы дискриминацией. Если есть программа, то не имеет значения, гражданином какой страны ты являешься", - утверждает ректор.





Руководство вуза уверяет, что они полностью подготовлены к новому учебному году. В университете есть вся необходимая литература на русском языке, а преподаватели с воодушевлением восприняли новость о том, что их альма-матер открывает перед собой новые горизонты. Так, завкафедрой государственного управления и политических наук, доцент Ярослав Дворак рассказал нам, что вуз уже давно прозондировал почву в этом направлении.

"К инициативе университета открывать программы на русском языке для студентов из стран "Восточного партнерства" + Россия и Средняя Азия" отношусь очень положительно. Программа бакалавра государственного управления в Клайпедском университете была пионером в данной сфере. Семь лет назад мы первые предложили такую возможность. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с Белорусским государственным университетом, Гомельским государственным университетом им. Франциска Скорины, БИП-Институтом правоведения в Минске, велась дискуссия о сотрудничестве с академией управления при президенте Беларуси и академии государственного управления при президенте Украины. Подавались совместные проектные заявки, публиковались исследования в научных журналах партнеров, участвовали в организованных партнерскими университетами конференциях, был обновлен книжный фонд на русском языке, а также проводились лекции в русскоязычных школах Клайпеды", - подытожил преподаватель.