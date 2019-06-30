Новый ректор университета, профессор Артурас Разбадаускас утверждает, что Клайпеда с точки зрения просвещения должна развиваться, привлекать иностранных студентов и ориентироваться под запросы рынка. Будучи, помимо всего прочего, депутатом горсовета от правящего большинства, руководитель вуза напомнил, что город поставил перед собой амбициозную задачу – увеличить население столицы литовского Приморья к 2030 году до 190 тыс. человек. К этой цели, считает он, удастся подойти в том числе и за счет приезжих абитуриентов, молодых специалистов из стран ближнего зарубежья. По его словам, качественные учебные программы на русском языке и возможность получить европейский диплом открывают совершенно новые возможности для выходцев из Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, стран Южного Кавказа и России.
Всего в Клайпедском университете в новом учебном году стартует шесть программ. Четыре из них бакалаврские – история Европы, информатика, педагогика физической культуры и спорта, а также психология, о которой пока еще не объявили официально, и две программы магистратуры – технологические процессы добычи и переработки нефти и профессиональная этика и этический аудит.
По словам ректора, в обозримом будущем направления планируют расширить. Например, сегодня есть явный запрос на появление такой специализации, как сестринское дело, но пока не хватает русскоязычных преподавателей. Помимо этого, в университете раздумывают о введении русскоязычных программ на базе университетского Института морских исследований. Последний, кстати, входит в топ-200 лучших вузов по океанографии во всемирном рейтинге вузов.
Рынок диктует правила
Желание привлечь иностранцев связано не только с благородными помыслами. Дело в том, что Клайпедский университет, как и многие другие вузы в регионах, страдает от нехватки студентов. На данный момент там обучаются около 3 тысяч человек, хотя еще пять лет назад число учащихся составляло больше 5,3 тысяч. На протяжении последних двух лет Минобразования и правительство в целом высказывалось за необходимость "реорганизовать", то есть ликвидировать вуз как самостоятельную единицу, присоединив его к одному из учебных заведений в Вильнюсе или Каунасе, однако университетская общественность отстояла независимость вуза, утверждая, что он остается единственным крупным научным центром притяжения для всей западной Литвы.
Желание удержать высокий статус обязывает ставить перед собой амбициозные задачи, поэтому уже к 2025 году университет рассчитывает довести количество студентов до 4 000. К 2030 15% всех обучающихся должны составить иностранцы, и в этом плане возлагаются большие надежды не только на англоязычные программы, но и на стабильный приток русскоговорящих ребят.
"У нас есть четкая цель по увеличению числа студентов. Эта стратегия отлично коррелируется и с планом города "Синий прорыв – 2030", который предполагает в течение десяти лет увеличить городское население на 40 000 человек. Говоря о появлении новых людей, очевидно, подразумевается молодежь, а не старики, поскольку столько домов престарелых мы не построим, - шутит ректор Артурас Разбадаускас. – Мы понимаем, что основной приток новых студентов во многом зависит от стран "Восточного партнерства", мы видим в этом направлении большой потенциал и работаем с этим условным рынком.
Буквально накануне у меня состоялась встреча с профессором из Азербайджана, с которой мы вели переговоры на русском. Иными словами, я подразумеваю то, что русский язык по-прежнему популярен, удобен и доступен, говоря об образовательном и научном потенциале. Большинство совместных проектов с упомянутыми странами проходят на русском языке. Мы видим этот рынок – Украину, Казахстан (...). Мы хотим и можем дать заинтересованным лицам возможность начать обучение на русском, а потом, говоря, например, о магистратуре, подготовить их к переходу на английский", - констатировал ректор.
Ему вторит и проректор по учебной работе Соната Мачюльските. По ее утверждению, русский язык по-прежнему важен и значим для Клайпеды и для Литвы в целом.
"Мы должны максимально использовать свое выгодное положение, так как Клайпеда – это мост между Западом и Востоком. Мы можем быть привлекательными с точки зрения образования и мы осознаем свои возможности и потенциал в полной мере. Хорошее владение английским языком не противоречит обучению на русском. Русский язык – повседневный и рабочий язык нашего общения. Мы видим себя и Литву как единое целое, следовательно, мы не можем не воспользоваться тем рынком, который лежит подле нас. Мы видим, что все же лучше, если мы будем сотрудничать и у нас будут студенты из стран "Восточного партнерства", нежели из далеких стран, которые сильно отличаются от нас в языковом и культурном плане", - сказала она, напомнив, что уже сейчас в Клайпедском университете предусмотрены 11 бесплатных мест для студентов из стран "Восточного партнерства" и Казахстана.
Русский язык вне политики
Говоря об образовании на русском языке и сотрудничестве с российскими вузами, нельзя отрицать, что сегодня, учитывая сложные политические отношения между Литвой и Россией, многие в странах Балтии с опаской и недоверием смотрят на подобные инициативы. В отличие от Литвы, власти соседней Латвии, например, в прошлом году приняли решение о запрете обучения на русском даже частных вузах и колледжах. Но представители Клайпедского университета считают, что язык нельзя увязывать с политикой Кремля.
"У нас нет какого-то страха по отношению к русскому языку и любым языкам вообще. Мы разделяем политику от сотрудничества в области науки, культуры и образования. В конце концов мы сотрудничаем с Балтийским федеральным университетом им. Канта. Кстати, в прошлом году вместе с этим вузом мы выиграли грант в Программе приграничного сотрудничества "Литва-Россия". Я один из руководителей этого проекта... Могу сказать вам как врач и практикующий хирург, что ты всегда говоришь с человеком на том языке, на котором ему удобно, а позиции русского языка в Клайпеде очень сильны. То же самое применительно и к обучению. Если многим приезжим студентам будет легче учиться на русском, а позже плавно переходить на английский, то почему бы им не дать такую возможность", - говорит Артурас Разбадаускас.
Помимо этого, собеседники подчеркнули, что у специалистов, владеющих русским языком значительно больше возможностей трудоустроиться на рынке, особенно, когда мы говорим о Литве. Если же говорить о Клайпеде, то здесь бизнес работает на трех языках – литовском, русском и английском.
Благородная миссия
Одним из ключевых направлений на русском языке станет программа "история Европы", включающая в себя перечень различных комплексных дисциплин по изучению развития европейского континента. Директор Института истории и археологии Балтийского университета, профессор Василиюс Сафроновас, отвечающий за обучение по этой специальности, рад, что университет не стоит на месте.
"Идея о том, что необходимо развивать программы на русском языке зародилась довольно давно. Они периодически появлялись, но проблема в том, что это были одиночные инициативы. В прошлом году мы решили консолидировать свои усилия, выйти на новый уровень и показать, что это общая политика университета. Говоря о моем направлении, то есть истории Европы, могу сказать, что вероятно уже в этом году у нас сформируется минимальное необходимое число студентов", - сказал он, подчеркнув, что на эту программу уже претендуют 15 абитуриентов из Украины, которые подали соответствующие заявки.
Кроме этого, рассуждая о сотрудничестве с белорусскими и украинскими вузами, а также своеобразном повышении статуса русского языка в Литве, представители Клайпедского университета подчеркнули, что их инициатива отвечает символической миссии по объединению и наведению мостов со странами, которые когда-то были частью многонационального Великого княжества Литовского – единого государства, простиравшегося от Балтийского до Черного моря.
Ждут местных абитуриентов
На вопрос о том, смогут ли литовские выпускники школ претендовать на обучение по русским программам, Артурас Разбадаускас ответил положительно. По его словам, эти специальности могут вызвать живой интерес не только у местных русскоязычных абитуриентов, но и у литовскоязычных школьников. У последних появится возможность получить высшее образование на иностранном языке, который все еще не чужой для многих литовцев.
"Нет никакой разницы. Если формируется группа, то человек может выбрать обучение и на русском или на английском. Не думаю, что у нас есть право ограничивать местных ребят. Это было бы дискриминацией. Если есть программа, то не имеет значения, гражданином какой страны ты являешься", - утверждает ректор.
Руководство вуза уверяет, что они полностью подготовлены к новому учебному году. В университете есть вся необходимая литература на русском языке, а преподаватели с воодушевлением восприняли новость о том, что их альма-матер открывает перед собой новые горизонты. Так, завкафедрой государственного управления и политических наук, доцент Ярослав Дворак рассказал нам, что вуз уже давно прозондировал почву в этом направлении.
"К инициативе университета открывать программы на русском языке для студентов из стран "Восточного партнерства" + Россия и Средняя Азия" отношусь очень положительно. Программа бакалавра государственного управления в Клайпедском университете была пионером в данной сфере. Семь лет назад мы первые предложили такую возможность. Были подписаны соглашения о сотрудничестве с Белорусским государственным университетом, Гомельским государственным университетом им. Франциска Скорины, БИП-Институтом правоведения в Минске, велась дискуссия о сотрудничестве с академией управления при президенте Беларуси и академии государственного управления при президенте Украины. Подавались совместные проектные заявки, публиковались исследования в научных журналах партнеров, участвовали в организованных партнерскими университетами конференциях, был обновлен книжный фонд на русском языке, а также проводились лекции в русскоязычных школах Клайпеды", - подытожил преподаватель.