Женщин на пути к женскому пляжу ждет полоса препятствий

Женщины стараются не ходить на женский пляж в Мелнраге. Причин несколько: неудобное сообщение, неудобная инфраструктура и негигиеничное и небезопасное окружение. По этой причине клайпедчанки выбирают общий пляж у северного мола. Там они загорают нагишом, несмотря на то, что их за это штрафуют. Штрафы выписывают сотрудники Отдела общественного порядка мэрии и полиция. И эта ситуация не меняется уже 10 лет.

Женщины рассказали журналисту DELFI, почему не едут на женский пляж в Мелнраге. Одним неудобно сообщение - надо ехать с пересадкой.

"Мне удобнее ехать сюда. Сажусь у дома в 6 автобус, он везет прямо сюда. Здесь пляж недалеко от остановки, можно приехать и ненадолго. Чтобы попасть на официальный женский пляж надо делать две пересадки. Кроме того, потом надо километр идти через лес, а там женщин поджидают извращенцы", - рассказала одна из женщин.

Ей вторила и другая. "До моря километр надо идти через густой лес, в котором полно извращенцев. Может, они и не нападают на женщин, но смотреть на них неприятно. И так из года в год. Неужели нам в неглиже идти и устраивать пикет у мэрии?" - вопрошала она.

Но не все женщины возмущаются тем, что у пляжа располагаются эксгибиционисты. Одна из женщин пошутила, что она уже в таком возрасте, что ей приятно, что хоть на пляже на нее кто-то смотрит.

Однако, посерьезнев, она напомнила, что к пляжу даже не проложили дорожку. Приходится идти по обычной лесной тропке, а там валяются сучья, можно поранить ноги. Даже в дюнах состояние деревянного настила ужасное. Доски прогнили, они сломаны, местами уже досок нет совсем, приходиться идти по песку.

"Большая часть посетительниц этого пляжа – дамы почтенного возраста. Для нас путь на море сам по себе - вызов. Поэтому мы игнорируем официальный женский пляж и приходим на общий", - сказала DELFI одна синьора.

Самая важная причина, по которой женщины игнорируют женский пляж - отсутствие туалета. "Наш туалет - море", - пошутила одна из женщин. Она сказала, что и в море не все идут, некоторые справляют нужду в дюнах и в лесу.

"Несколько дней назад так часто ходили в дюны, что до сих пор стоит смрад", - возмущалась одна из женщин. Женский пляж с южной части Мелнраге в северную был перенесен в 2005 году.

Власти все проблемы, с которыми сталкиваются женщины, известны, однако ситуация не меняется. Зато наказывать женщин не забывают. И делают это усердно.

Все прошлое лето полиция и стражи общественного порядка штрафовали женщин, которые в неглиже загорали на общем пляже. Регулярно проводили рейды.

Больше всего появлением нагих женщин на пляже возмущены жители Мелнраге, чьи дома стоят у дюн. "Знаете ли, неловко себя чувствуешь. К морю приходят и родители с детьми, так эти нагие женщины их смущают. Люди не понимают, куда они попали? Ведь нет указателя, что пляж - женский. Неужели им сложно проехать две остановки до женского пляжа?" - удивлялся один из жителей.

Директор Klaipėdos paplūdimiai Виргилиюс Урбонас сказал DELFI, что о ситуации в связи с туалетом на женском пляже ему известно. "На женском пляже нет никакого туалета. Я знаю. Они хотели установить стационарный туалет, но столкнулись с разного рода препятствиями - там государственный лес, зона взморья и региональный парк. Туалета нет", - сказал Урбонас.

Клайпедская мэрия передала следующий комментарий: "Что касается срока приведения в порядок дорожек: закупки проводят, когда утвержден бюджет, его утвердили в конце февраля. Потом около месяца длится конкурс. После подписание соглашений подрядчик должен все подготовить. До лета все сделать не успевают. Дорожки на женском пляже приведут в порядок в течение двух недель.

Что касается контейнера и туалета по адресу ул. Копу, 40: сейчас подготовлены проектные решения и начаты процедуры по исключению зоны из зоны леса, поскольку туалет планируют строить на участке, который сейчас относится к зоне государственных лесов".