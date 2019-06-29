Дочь богатого предпринимателя – самая известная проститутка в Вильнюсе

Она могла участвовать в бизнесе своей матери, который приносит большую прибыль, успешно делать карьеру, однако стала принимать наркотики и оказалась среди вильнюсских вокзальных жриц любви. Там она провела много лет – не делала перерыв даже во время беременности, она ходила по привокзальному району в поисках клиентов. А клиенты стали жаловаться полиции, говоря, что она руководствовалась не только желанием заработать.

Эта "известная личность" – за разные правонарушения была судима 12 раз, официально она замужем, у нее несколько детей. Алле Наумовой 32 года. Она хорошо знакома не только столичным полицейским, но и мужчинам, которые пользуются услугами проституток вокзального района.

"Алла – самая известная красавица на вокзале", – сказал проработавший в полиции 18 лет Кястутис Станелюнас. Он лишился работы в полиции после того, как был осужден за злоупотребление служебным положением – выяснилось, что он скупал краденые вещи, а иногда даже заказывал кражи определенной одежды и обуви в магазинах, а потом дарил их практикантке.

Станялюнас был уволен 10 лет назад. Он не сменил род деятельности и сейчас – он по-прежнему занимался скупкой ценных вещей, украшений, аксессуаров. Он работал не только в ломбардах – его номер знали и работающие на вокзале таксисты, и наркоманы, и проститутки. Среди них – и Алла.

"Я сейчас здесь сижу из-за тебя", – сказал в Вильнюсском участковом суде Наумовой Станелюнас.

"Нет, - из-за тебя!" – ответила ему Наумова, которую сейчас судят за кражи и ограбление.

Подозревают, что Наумова не только предоставляла клиентам сексуальные услуги, но и крала у них ценные вещи, которые потом продавала в ломбардах. Ни для кого не было секретом, что Наумова занимается этим, однако немногие ее клиенты обращались в полицию – ведь им также грозила ответственность за то, что они покупают секс-услуги.

В числе пострадавших – продюсер, работающий в известной лондонской киностудии. Летом прошлого года он какое-то время жил в Старом городе Вильнюса – в Вильнюсе проходили съемки.

58-летний британец жил в доме 58 на ул. Пилимо. В августе вечером после съемок и веселой вечеринки в баре он шел домой, когда с ним заговорила молодая женщина. Мужчина не скрывал, что пребывал в приподнятом настроении, что он любит общаться, поэтому он пригласил ее к себе домой. Но ненадолго, поскольку на следующий день должна была прилететь его супруга.

Он сказал, что не подозревал, что имеет дело с самой известной путаной Вильнюса, какие-то подозрения были, но, по его словам, во время общения и речи не было о предоставлении сексуальных услуг за деньги.

"Я только хотел пообщаться", – сказал мужчина, заметив, что дома открыл бутылку вина, немного выпил и заснул.

"Скорее всего, мне в вино что-то подсыпали", – заметил продюсер, сказав, что пьет немало, но никогда до этого от выпитого не засыпал.

Утром, проснувшись, он удивился, увидев, что был лишь в нижнем белье, а гостьи в квартире не было. Он заметил, что его обокрали – пропали золотые украшения, дорогие часы, деньги и даже духи. Ущерб составил больше 15 000 евро.

Особенно жалел продюсер драгоценности – перстни времен императора Константина с римскими знаками, серебряные и золотые браслеты ручной работы, серьги.

Эти драгоценности стала искать полиция, но в ломбардах ничего не нашла. Полицейские, общавшиеся со столичными жрицами любви и таксистами, узнали, что "красавица Алла" неожиданно разбогатела. Тут взоры стражей порядка и обратились на бывшего коллегу Станелюнаса. Узнали, что он купил у проститутки дорогие драгоценности и часы.

Станелюнас был задержан через 2 дня после кражи из квартиры продюсера, драгоценностей полиция не нашла, а вот часы были на руке у скупщика краденого.

Он рассказал, что Алла сама ему позвонила и предложила часы. "Я поверил, что это ее часы, ведь у нее очень богатая мама", - сказал Станелюнас, заметив, что дал ей за них 500 евро. Он вспомнил, что у Аллы было несколько перстней, но они были старые, даже почерневшие, он их брать не стал.

Полиция обвиняет Станелюнаса в скупке и сбыте краденых вещей и в использовании чужих документов (во время обыска у него нашли чужие права).

Сейчас Станелюнас говорит, что ничего о перстнях не знает, но сразу после задержания он признал, что купил их за 160 евро, а потом сдал скупщикам драгметаллов за 200 евро.

В суде Наумова отказалась давать показания, пока не опросили продюсера. Она заявила, что он рассказал не всю правду. Судья удовлетворил эту просьбу. Британца вызовут в суд для дачи показаний.

Друг Наумовой, в присутствии которого она заговорила с продюсером, подтвердил, что именно она обокрала британца. Он сказал, что в то время жил с ней в одной квартире, и даже ждал ее пока она выйдет из квартиры британца, потом уехал, но позже вернулся за ней.

Вильнюсский участковый суд рассматривает и еще одно дело о краже, с участием Наумовой. Речь идет о краже из квартиры жителя Камеруна, который приехал в Литву учиться. Житель Камеруна старался избежать публичности, поскольку он женат. Он рассказал в полиции, что лишился мобильного телефона, часов и цепочки стоимостью 1300 евро.

Наумова свою вину отрицает, однако ездившая с ней к иностранцу другая проститутка 32-летняя Мария Колпакова сказала, что кроме Наумовой, никто украсть эти вещи не мог.

Колпакова рассказала, что на ул. Скапо в апартаменты они с Наумовой поехали с тремя чернокожими. Она обслуживала одного клиента, перепила и заснула, а Наумова уединилась с двумя другими мужчинами. Утром, по словам Колпаковой, ее разбудил рассерженный клиент и стал спрашивать, где ее подруга, поскольку она пропала, а с ней и некоторые вещи.

Мужчины даже обыскали ее сумочку, но ничего в ней не нашли. Она рассказала, что Наумова забрала и ее часть денег и до сих пор ей не вернула.

Колпакова рассказала, что все вокзальные проститутки употребляют наркотики, которые покупают в таборе и тратят на них почти все заработанные деньги.

Наумова также употребляет наркотики, не менее 18 лет. Ее семья не раз пыталась вытащить ее, женщина не раз лечилась от зависимости, но безуспешно. Другие девушки рассказали, что она употребляла наркотики даже во время беременности.

На счету Наумовой и кража 1000 евро у дальнобойщика из Турции. В этом случае полиции легко было найти виновницу, поскольку Наумова забыла в кабине тягача свою сумочку с документами.