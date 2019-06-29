Кароблис сомневается, что у Литвы есть ресурсы, чтобы помочь США в Персидском заливе

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис говорит, что международные вооруженные силы в Персидском заливе способствовали бы снижению напряженности между США и Ираном, однако сомневается, что у Литвы есть ресурсы для такой миссии.

Вашингтон на этой неделе попросил союзников по НАТО взвесить свои возможности в плане создания коалиции военно-морских сил для защиты международных торговых путей в регионе Персидского залива.

"Я считаю, что все усилия международного сообщества способствовали бы снижению риска, что сложно гарантировать с помощью какого-то одностороннего действия", – сказал Кароблис BNS в Клайпеде.

Он также выразил сомнения в связи с тем, что "у нас действительно есть мощности" для участия в создании такой коалиции, однако сказал, что рассмотрит полученную просьбу о выделении военных.

"Если это только морское измерение, то наши мощности находятся преимущественно в Балтийском море. Масштабы совершенно иные, поэтому естественно, что эти силы должны быть адекватными", – сказал министр обороны.

"Если бы это были просьбы конкретно к Литве и они были конкретно сформулированы соответственно нашим мощностям, то мы рассмотрели бы", – сказал он.