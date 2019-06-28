Министр энергетики Литвы: Северный инвестиционный банк утвердил заем на 145 млн евро для Klaipedos nafta

В связи с планами государства сократить затраты на содержание Клайпедского терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) и одновременно предоставить гарантии стомиллионным займам литовский министр энергетики сообщил, что Северный инвестиционный банк (СИБ) утвердил предоставление займа на сумму 145 млн евро компании Klaipedos nafta. Однако спор с Achemos grupe о реорганизации деятельности терминала может помешать этому процессу.

ВИЛЬНЮС, 28 июня, BNS –

"По моим данным, кредит СИБ утвержден и его условия действуют до конца июля этого года. С одной стороны, у нас есть положительное решение, что очень важно как в процессе выкупа этого терминала, так и в процессе оптимизации затрат. Заем предназначен именно для снижения затрат и уменьшения составляющей ТСПГ", – сказал в пятницу BNS Жигимантас Вайчюнас.

По его словам, поскольку в четверг акционеры Klaipedos nafta не приняли решения о выделении регулируемой деятельности терминала в дочернее предприятие, ситуация с кредитом может измениться – при предоставлении крупного кредита обычно указывается дата, до которой действуют его условия.

Он сказал, что переговоры о предоставлении второго займа – на выкуп судна-газохранилища будут проводиться позже, примерно в 2022 году.

Ранее сообщалось, что кредит на сумму до 148 млн евро для Klaipedos nafta будет предназначаться для снижения затрат на содержание терминала СПГ на 40%. Еще один кредит (на сумму 121-160 млн евро) будет предназначтаься для выкупа судна-газохранилища в 2024 году. Для обоих кредитов потребуются государственные гарантии.

Ж. Вайчюнас раньше говорил BNS, что заем СИБ является одним из важных параметров, так как только после его получения Klaipedos nafta может обратиться в Комиссию по ценам относительно перерасчета составляющей ТСПГ, а комиссия примет решение о цене на газ.

После того, как контролирующая около 10% акций Klaipedos nafta группа Achemos grupe на этой неделе предъявила претензии по поводу выделения деятельности ТСПГ в новое дочернее предприятие компании Klaipedos nafta, последней предстоит дать им оценку, поэтому в четверг решения не были приняты.

Так называемая составляющая ТСПГ актуальна для крупных потребителей газа – промышленных предприятий.