Правила простые, но не все водители знают, как пересекать железнодорожный переезд

Несмотря на то, что пересечение железнодорожного переезда не представляет собой ничего сложного, бывают случаи, когда нестабильность или незнание приводит к печальным последствиям. Специалисты предупреждают, что на таких переездах водители должны быть очень внимательными, а в случае опасности, надо предпринять все меры предосторожности.

Часто проблемы возникают тогда, когда водители забывают, что означают сигналы светофоров у переездов. Оказывается, водители иногда недооценивают опасность, если светофор мигает белым светом или не работает, а это не всегда означает, что путь свободен.

Как и когда останавливаться

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), если такой светофор мигает белым светом, то ехать можно, только убедившись, что к переезду не приближается поезд. Несмотря на это, водители нередко не останавливаются, а только немного снижают скорость перед мигающим светофором. Однако эксперты напоминают, что останавливаться надо обязательно и продолжать путь, только убедившись, что путь свободен.

Большинство понимает, что красный свет запрещает движение, но иногда водители теряются, увидев мигающий красный и пытаются проскочить через переезд. Важно помнить, что попеременное мерцание двух красных огней или одного означают то же самое – ехать запрещается. Кроме того, важно остановиться правильно.

На некоторых переездах есть шлагбаумы, в таком случае автомобиль должен остановиться перед шлагбаумом, если его нет, то автомобиль должен остановиться у линии или знака STOP. Если их нет – не меньше чем в 10 м от рельсов.

Те же правила, что и на дороге

Эксперты напоминают водителям не только следить за тем, что происходит на переезде или на рельсах, но и по другую их сторону. Специалисты сказали, что водители не всегда помнят, что выезжать на переезд нельзя, если там есть препятствие, то же правило распространяется и на переезды.

Люди, увидев, что шлагбаум подняли или загорелся разрешающий сигнал светофора, начинают ехать, но они должны остановиться, если видят, что за переездом есть препятствие, например, затор и т.д. В такую переделку в прошлом году на переезде в Еся попал один водитель, не заметивший, что за переездом на остановке остановился автобус, чтобы высадить пассажиров и перекрыл дорогу.

Мало того, пока водитель ждал, когда отъедет автобус, послышался сигнал и опустился шлагбаум – водитель остался на рельсах, его спасла лишь быстрая реакция оператора переезда – она подняла шлагбаум, водитель дал задний ход и покинул переезд.

По мере приближения к переезду водители могут видеть предупреждающие знаки, поэтому специалисты советуют оценить условия движения, сбавить скорость, остановиться, а с места трогаться, только убедившись, что путь свободен. Кроме того, важно помнить, что запрещено обгонять транспортные средства, даже если они едут медленно, не только на переезде, но и в 100 м до него.

Не забывать о безопасности окружающих

Рядом с переездами есть еще одна опасность – оставленные у дороги автомобили. Эксперты напоминают правила - нельзя усложнять условия и закрывать видимость, поскольку ближе чем в 50 м перед переездом и за ним автомобиль оставлять запрещено.

Во всех случаях перед пересечением переезда надо предпринять все меры безопасности. Надо помнить не только то, что во всех случаях на переезде первенство у поезда, но и то, что автомобиль остановиться легче, чем поезду. В некоторых случаях тормозной пусть поезда составляет 1 км.

Что делать, если автомобиль застрял на рельсах

Однако бывают случаи, когда несмотря на все меры предосторожности, автомобиль застревает на рельсах не по воле водителя. В таких случаях важно сделать все, что позволит избежать опасности. Если в автомобиле есть пассажиры, они должны покинуть авто и отойти на безопасное расстояние. Затем надо сделать все возможное, чтобы убрать транспортное средство с рельсов.

Если это сделать не удается, надо предупредить об опасности машиниста поезда – показать ему знак стоп. Это надо сделать так: в светлое время суток крутить рукой, в которой находится яркий предмет, например, светоотражательный жилет. В Темное время суток надо держать в руке фонарик или зажигалку или другой светящийся предмет.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Литовской дирекцией автомобильных дорог при Министерстве транспорта и коммуникаций.