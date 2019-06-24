Как литовский лесовладелец спасал затопленный бобрами лес

По мере изменения климата все чаще наблюдаются разного рода стихийные явления, которые наносят большой вред лесам. Поэтому владельцы леса нуждаются в помощи, которую выделяют в рамках меры "Инвестиции в расширение лесов и улучшения их жизнеспособности" в рамках программы Развития села на 2014–2020 гг. Деньги выделяют для превенции и возмещения наносимого лесам ущерба.

Если подать эти заявки до 28 июня, то можно получить финансирование на создание противопожарной инфраструктуры леса, наблюдения за лесами и внедрение оборудования для уведомления о пожарах, а также на воссоздание пострадавшего леса.

Минсельхоз Литвы напоминает, что одно из важнейших изменений правил в этом году – утверждение увеличенных расценок на воссоздание леса.

На этот этап выделено около 5,3 млн. евро. Средства выделяют из Европейского земельного фонда на развитие села и из бюджета правительства.

Бобры затопили лес

Большие территории леса уничтожают не только пожары. Наблюдается и ущерб, нанесенный трудолюбивыми бобрами. Бобры строят плотины на речках и мелиоративных каналах, а из-за повышения уровня грунтовых вод леса заболачиваются, деревья сохнут. Лесники пытаются их восстановить. На это нужны деньги.

Опытный лесничий, первый заместитель главы Литовской ассоциации владельцев лесов Казимерас Шяулис столкнулся с этой проблемой и решил ее за счет полученной из Европы помощи.

Kazimieras Šiaulys Foto: Asmeninins albumas

В лесах, которые принадлежат ему лично и компании в Электренай и Тракай из-за бобров засохла черная ольха на площади в несколько гектаров. Шяулис осуществил 4 проекта по восстановлению леса.

"Деньги были выделены на покупку саженцев, подготовку почвы и посадку. Цены сейчас выросли. За свой счет восстановить лес не получилось бы – пришлось бы оставить заболоченную территорию. Но я против того, чтобы лесные участки были оставлены на произвол судьбы. Таких территорий и без того достаточно. Лес надо восстанавливать для других поколений", – сказал Шяулис, заметив, что на этой территории восстановили мелиоративную систему и дороги.

Помощь идет на пользу

По словам специалистов, популяция бобров в Литве процветает – в Литве насчитывают 40 000 бобров. Особенно их привлекают мелиоративные каналы. Бобры наносят вред как фермерам, так и владельцам лесов.

"Там, где поселяются бобры, леса нуждается в значительном уходе. В засушливых местах бобры большого вреда не приносят, но в большей части литовских лесов - это настоящая напасть", – заметил Шяулис.

Он подчеркнул, что европейская помощь - хорошее подспорье. "Сложно получить помощь было только в первый раз, а потом уже процесс понятен – как алгоритм", – заметил он.

Леса принесли успех

Шяулису принадлежат 1150 га леса, а оброботкой и лесозаготовками занимается его индивидуальная компания, ей принадлежат 150 га леса. Лесничеством Шяулис занимается уже 24 года, когда восстановил права на лес.

"С тех пор каждый день связан с лесами, которые принесли мне успех", – сказал Шяулис.

4 года назад он стал победителем конкурса "Примерные частные лесные территории".

Как считают баллы?

Заявку на восстановление леса могут подавать все владельцы лесов. Их принимают территориальные отделения Национального агентства платежей.

Специалисты Минсельхоза заметили, что такая заявка должна набрать минимум 30 балов (максимум - 100).

Если восстанавливают пострадавший лес, в котором растут в основном хвойные (больше 50%), то дают 20 баллов. Если восстанавливают пострадавший лес, в котором растут в основном лиственные деревья (больше 50%), то дают 15 баллов.

Если восстанавливают 3-10 га леса, дают 10 баллов, если больше 10 га, то 20 баллов. Столько же баллов дают, если заявитель - владелец частного леса.

Баллы дают и в том случае, если заявитель просит менее интенсивную помощь, чем установленный максимум (это используют в случае превенции), – за каждый процентный пункт дают 1 балл, но не больше 15 баллов.

Если превенция касается леса на территории, где высокий риск пожара, то дают 20 баллов.

Преимущества есть и у ассоциации владельцев лесов и у членов кооперативов – им дополнительно дают по 5 баллов.

Увеличены выплаты

25 апреля были изменены правила осуществления этой деятельности.

Одно из важнейших изменений – увеличение выплаты в среднем на 21% если восстанавливают лес после стихийного бедствия.

Специалист Минсельхоза Робертас Пикшрис сказал, что в этом случае выплаты зависят от того, какие деревья росли на территории.

Išmokos už medžius Foto: Organizacijos nuotr.

Что нужно представить?

Для обоснования расходов надо подать три коммерческих заявки, если до подачи заявки не проводились закупки товаров, услуг и (или) работ.

Коммерческие предложения должны быть с равноценными техническими параметрами, которые не могут быть больше чем на 10% выше цены, предложенной поставщиком самой дешевой услуги. Подходящая для финансирования сумма устанавливается по наименьшей предложенной цене.

Это требование не распространяется на заявку на восстановления леса, пострадавшего в результате стихийных бедствий. Надо также знать – если с заявкой не подают технический проект здания, то надо представите проектные предложения с подсчетом стоимости строительства, план приведения участка в порядок, размеры объектов, их визуализации.