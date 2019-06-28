По случаю Дня Канады Вильнюсская ратуша окрасится в цвета флага этой страны

По случаю Дня Канады Вильнюсская ратуша окрасится в цвета флага этой страны, сообщила в пятницу мэрия столицы Литвы.

"Канада стала второй родиной для десятков тысяч литовцев, уехавших на Запад в период советской оккупации Литвы. Канада никогда не признавала инкорпорацию Литвы в Советский Союз. Сейчас Канада является верным партнером Литвы по НАТО. Дислоцированные в Латвии канадские военные обеспечивают и безопасность Литвы", – говорится в сообщении.

Сообщается, что полюбоваться флагом Канады на здании ратуши можно будет накануне Дня Канады, в воскресенье с половины одиннадцатого вечера до утра 1-го июля.

Канадцы 1-го июля отмечают День Канады – создание конфедерации. В этом году отмечается 152-летие Канады.

Когда 16 февраля этого года Литва праздновала День восстановления государства, решением Канадского национального парка Ниагары в цвета литовского флага окрасились водопады Ниагары.

Год назад, когда Литва отмечала столетие государства, муниципалитет Торонто подсветил цветами литовского флага самое высокое здание Торонто – Си-Эн Тауэр, чтобы так поздравить Литву со столетием.