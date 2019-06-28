Союзу стрелков Литвы – 100 лет

Союз стрелков Литвы был официально создан 27 июня 1919 года в Каунасе. Первоначально организация числилась как подразделение Спортивного союза Литвы, но уже 15 сентября того же года Министерство охраны края подтвердило устав Союза стрелков. Это означало, что стрелки становятся самостоятельной организацией.

Идею создать формирование гражданских добровольцев выдвинул литовский писатель, журналист и путешественник Матас Шальчюс, а также общественный и культурный деятель, писатель и просветитель Владас Путвинскис. Путвинскис и стал первым командиром новой организации. Впрочем, в создании участвовали и многие другие: писатель Антанас Венуолис-Жукаускас, художник Антанас Жмуджинавичюс, природовед, профессор Тадас Иванаускас.

Интересно, что в самом начале Союз стрелков включал в себя лишь гражданских лиц, и лишь потом к деятельности подключились военные. Это и отражало главную идею: помощь гражданского населения Литовской армии. Подразумевалось, что Союз поможет защитить Каунас, но Владас Путвинскас уже тогда ставил целью защиту всей Литвы. В 1923 году организация приняла активное участие в Клайпедском восстании, когда литовские силы выбили из Клайпеды гарнизон французского экспедиционного корпуа.

Надо сказать, что Союз стрелков стал действовать в самых разных направлениях: культурное просвещение, пропаганда патриотических идей, спортивные занятия. В июне 1920 года организация стала издавать газету "Trimitas" ("Горн"). Первым главным редактором был уже упомянутый Матас Шальчюс. С изданием сотрудничали известные поэты, искусствоведы, ученые, общественные деятели межвоенного времени.

В 1935-36 годах Союз стрелков был реорганизован и переподчинен непосредственно военному командованию. До советской оккупации 1940 года он стал мощнейшей организацией, в которой состояло порядка 62 000 человек. Но СССР ее практически разгромил. До июня 1941 года в тюрьму или ссылку попали 80% лиц, так или иначе состоявших в руководстве Союза стрелков или даже просто в его подразделениях.

Многие из тех, кто уцелел, приняли участие в партизанском движении 1941-53 годов, то есть боролись с немецкой и советской оккупацией. Когда народное сопротивление было подавлено, 7 марта 1954 года литовские эмигранты объявили о возрождении Союза стрелков в американском Чикаго.

Понятно, что на территории Литвы организация с того времени действовать не могла. Но к концу 80-х, с ослаблением советской империи, вновь были предприняты попытки возрождения. Поначалу это выглядело неофициально – к примеру, как спортивная команда или кружок борцов за трезвость. Были случаи, когда люди просто ходили по Вильнюсу и пели литовские патриотические песни.

Официальной же датой возрождения стало 1 июня 1989 года, когда об этом заявили на митинге в Каунасе. А 20 сентября 1989 года инициативная группа принесла присягу в Кельме, у могилы Владаса Путвинскиса.

В переломный 1991 год стрелки уже были организованной структурой и приняли активное участие в обороне Парламента и других государственных объектов, включая литовскую границу. Но закон о Союзе стрелков был принят на государственном уровне лишь в июне 1997 года. Уже на следующий год была проведена реформа, ставившая целью включить Союз в систему защиты государства. Было сформировано 10 окружных подразделений организации. А в 2000 году организация утвердила устав и была наконец зарегистрирована в Министерстве юстиции.

До 2014 года, когда Россия оккупировала Крым, Союз стрелков более чем на 60% состоял из школьников. Но с началом военных действий на востоке Украины туда активно стали вступать новые члены. Сегодня ядро организации составляют бывшие военные, многие с опытом войны в Афганистане в составе советской армии. В последние годы решен вопрос с оружием – Сейм разрешил членам Союза хранить его дома. Это похоже на армию Швейцарии: добровольцы имеют личное оружие и военную форму, постоянно проводят военные учения и спортивные мероприятия. Сегодня Союз стрелков Литвы насчитывает более 11 тысяч человек.