Прямые иностранные инвестиции в Литве за год увеличились на 2,4%

Совокупные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Литве на конец марта составили 15,537 млрд евро - на 2,4% больше, чем на конец первого квартала 2018-го (15,18 млрд евро). Накопленные ПИИ составили 35,8% валового внутреннего продукта страны (ВВП).

В среднем на душу населения в стране на конец марта приходилось 5568 евро (5416 евро на конец марта 2018 года) ПИИ. Крупнейшими инвесторами являются Швеция, Нидерланды, Эстония и Германия, говорится в сообщении Банка Литвы и Департамента статистики страны.

По предварительным данным, поток ПИИ в Литву в первом квартале составил 64,7 млн евро. По сравнению с первым кварталом 2018 года поток инвестиций сократился на 82%, что было обусловлено реструктуризацией нескольких действующих в Литве иностранных банков в филиалы.

Наибольшие инвестиционные потоки пришлись на предприятия из Эстонии (791,3 млн евро), Дании (71,6 млн) и Польши (56 млн), при этом наибольшие минусовые инвестиционные потоки зафиксированы на предприятиях шведского (минус 822,8 млн евро) и гонконгского (минус 61,5 млн евро) капитала.

По видам деятельности наибольшие потоки пришлись на операции с недвижимостью (64,6 млн евро), профессиональную, научную и техническую деятельность (31,3 млн евро), а отрицательные потоки были зафиксированы в финансовых и страховых компаниях (минус 78,9 млн евро).