Президент Литвы встретится с родственниками пограничников, погибших в Медининкай

BNS , ru.DELFI.lt

Президент Даля Грибаускайте встретится в четверг с родственниками убитых в 1991 г. в Медининкай литовских пограничников. Встреча состоится в преддверии очередной годовщины Медининкской бойни, к тому дню Д.Грибаускайте уже завершит своё пребывание на посту главы государства.

31 июля исполняется 28 лет со дня трагедии, когда советские омоновцы убили семерых дежуривших на границе с Беларусью литовских сотрудников. Медикам удалось спасти жизнь только тяжело раненого сотрудника таможни Томаса Шярнаса. За участие в Медининкской бойне к пожизненному заключению был приговорён бывший член ОМОН Константин Михайлов. Еще три омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млынник и Александр Рыжов - были приговорены литовскими судами к самому суровому наказанию заочно, поскольку Россия отказалась их выдавать.

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