Палангским спасателям будет помогать полиция

На пляжах Паланги дисциплинировать отдыхающих будут не только спасатели, но и полиция, сказал министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас.

По его словам, такие меры были приняты, поскольку отдыхающие часто не обращают внимание на призывы спасателей, поскольку спасатели не уполномочены назначать штрафы.

"Мы договорились с полицией, что каждый день с утра до вечера на спасательной станции будет дежурить полицейский, он будет ездить со спасателями и составлять протоколы, если будут нарушены правила. Поскольку на данный момент у спасателей нет соответствующих полномочий, и люди не обращают внимания на их замечания", – сказал Žinių radijаs. Мисюнас

По его словам, за разные нарушения, включая распитие алкогольных напитков в общественных местах, полагаются штрафы в размере 200-300 евро.