Пользователи в фейсбуке поделились интересной записью: лось бежит через обмелевший Неман

ru.DELFI.lt

В Литве уже в течение некоторого времени стоит почти тропическая жара. Гидрологи фиксируют значительное обмельчание рек. Похоже, что перемены заметили и дикие животные: в Пренай жители сняли на видео лося, который весело бежал через обмельчавший Неман.

25 июня Литовская гидрометеорологическая служба сообщила, что уровень воды в Нерис у Вильнюса достиг стихийного показателя. Похоже, обмелел и Неман. В фейсбуке пользователи поделились видео, на котором запечатлен бегущий через реку лось.

Статьи по теме:

Рекомендуем: