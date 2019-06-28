Выяснилось, какие автомобили в Литве будут считаться загрязняющими окружающую среду

В апреле 2019 года правительство Литвы подтвердило, что нужен обязательный национальный план по снижению уровня загрязнения окружающей среды. Министерство охраны окружающей среды представило свои предложения, включая ограничение использования загрязняющих окружающую среду автомобилей в центре города.

Специалист Министерства охраны окружающей среды Паулюс Жвирблис сказал, что в пакет входят разные способы достижения поставленной цели. По словам специалиста, в первую очередь жителей будут побуждать отказаться от загрязняющих окружающую среду автомобилей в пользу экологических или пересесть на общественный транспорт.

"Горожанам выделят помощь на покупку экологических автомобилей, кроме того, людей будут побуждать пользоваться общественным транспортом, на это тоже будут выделять помощь", – сказал Жвирблис.

Правда, помощь - это не единственное средство снижения уровня загрязнения воздуха. Муниципалитеты крупных городов также предусмотрят средства достижения поставленной цели.

"Будут выделять помощь тем муниципалитетам, которые, осуществляя план гармоничной мобильности, решатся запретить въезд дизельных автомобилей на свою территорию или в определенные зоны", – сказал Жвирблис.

Представитель Вильнюсской мэрии Альвидас Каралюс рассказал, что уже подготовлен солидный пакет мер по снижению загрязнения воздуха автомобилями. Он сказал, что одна из них - внедрение особого въезда в Старый город.

"В Старом городе, в первую очередь в исторической части значительно снизят не только уровень загрязнения, но и вообще поток автомобилей. Уровень загрязнения планируют снизить в 3-4 раза. Мы хотим, чтобы там не было транзита, и ездил только транспорт жителей, которые там живут или работают", – сказал Каралюс.

Второй шаг, по его словам, – ограничение въезда в Старый город. Каралюс заметил, что появятся специальные приборы, которые не только будут считывать номер авто, но и установят уровень загрязнения, а в зависимости от уровня загрязнения водители будут платить налоги.

По словам Каралюса, сейчас самые загрязненные места в столице - рядом с ул. Гележинё Вилко, а самый высокий уровень загрязнения фиксируют у тоннеля.

Правда, Каралюс заметил, что в ходе внедрения плана будут меняться и улучшатся услуги общественного транспорта. Кроме того, вильнюсский общественный транспорт планируют объединить с транспортом в Тракай и другими удаленными от Вильнюса территориями.

Представитель Министерства транспорта и коммуникаций Видмантас Пумпутис подтвердил, что такая практика применяется в европейских странах, где ограничивают движение загрязняющего окружающую среду транспорта в Старом городе и других центральных частях городов.

Специалисты заверили, что в некоторых городах вообще ограничат движения загрязняющего окружающую среду транспорта, а в пригородах появятся площадки "Паркуйся и езжай".

Жвирблис сказал, какой транспорт будет считаться загрязняющим окружающую среду - это недизельные автомобили стандартов транспорт Euro 5 или Euro 6.

Мэрии должны начать осуществлять этот план с 2021 г., однако информацию об этом начнут распространять с августа 2019 года.