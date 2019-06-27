Розничный оборот в Литве за год вырос на 7%

Розничные продажи в Литве, за исключением компаний, занимающихся продажей и ремонтом автомобилей, а также предприятий общественного питания и напитков, за пять месяцев составили 4,713 млрд евро (без НДС) - что на 7% больше (в сопоставимых ценах), чем в январе-мае 2018 г.

Оборот предприятий общественного питания и напитков в этом году достиг 308,5 млн евро и в сопоставимых ценах был на 2,4% больше, чем в январе-мае прошлого года, сообщает Департамент статистики Литвы.

Оборот предприятий розничной торговли, торгующих продуктами питания, алкоголем и табаком, увеличился за год на 4% до 1,933 млрд евро, предприятий непродовольственных товаров - на 9,8% до 1,75 млрд евро, розничной продажи автомобильного топлива - на 7,5% до 1,03 млрд евро.

Оборот предприятий розничной торговли, за исключением предприятий по продаже и ремонту автомобилей, а также предприятий общественного питания и напитков, за месяц сократился на 3% (в мае по сравнению с апрелем) до 1,038 млрд евро, оборот предприятий общественного питания и напитков понизился на 0,1% до 69,311 млн евро.

Оборот оптовой и розничной торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов за пять месяцев достиг 1,814 млрд евро, а только в апреле - 386,77 млн евро.