В Литве после изнуряющей жары ненадолго придет прохлада

В четверг в Литве установится более прохладная погода. После ночных ливней днем дожди еще будут идти во многих районах. Наименьшая вероятность осадков на западе страны. На западе и прояснений будет больше. На востоке солнце чаще будет скрываться за облаками, дожди будут идти чаще. Местами дожди пройдут несколько раз за день. Возможны грозы. День будет ветреным, порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, а на взморье до 22 м/с. Воздух прогреется всего до 19-24 градусов.

В пятницу вероятность дождя уменьшится. Ночью местами еще пройдут дожди, наибольшая вероятность осадков на востоке страны. Ночью будет 11-16 градусов.

Днем осадков не ожидается. Облачность снизится. Будет ветрено, порывы ветра усилятся до 15-18 м/с. Воздух сильно не прогреется, днем будет всего 19-24 градусов тепла.

В субботу вероятность осадков невелика. Порывы ветра по-прежнему будут сильными, днем до 15–17 м/с. Ночью будет 8–13, днем 21–26 градус тепла.