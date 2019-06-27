В Вильнюсе вскоре откроется фонтан у Театра оперы и балета

4 июля в Вильнюсе у Театра оперы и балета состоится торжественное открытие реконструированного фонтана.

Фонтан не работал много лет и выглядел непривлекательно. После его реконструкции в городе появится еще одно место проведения досуга.

Открытие фонтана состоится 4 июля вечером. Во время церемонии по инициативе театра будет звучать музыка - опера Рихарда Штрауса "Саломея" (в записи с Зальцбургского фестиваля, исполнитель - Асмик Григорян). Опера будет транслироваться в записи.

Соответствующий анонс мероприятия появился и в социальной сети фейсбук и на рекламных стендах. Однако многие жители почувствовали себя обманутыми, поскольку на рекламе не указано, что будет представлена запись. Жители надеялись увидеть оперу и услышать Григорян в живую.

Специалист в сфере коммуникации Довидас Кяулейкис рассказал, что увидел такую рекламу на остановке: "Я обрадовался, сделал фото, выложил в фейсбук, а люди стали оставлять комментарии, из которых стало понятно, что оперу будут передавать в записи. После этого я исправил свой пост, чтобы не вводить людей в заблуждение".

Вильнюсская мэрия также обновила свое сообщение, уведомив жителей о том, что будет представлена трансляция оперы.

На обновление фонтана городские власти выделили около 300 000 евро, еще 240 000 евро выделил театр. Подрядчик - Poolservice.LT.