We love Lithuania предлагает посетить 5 достопримечательностей Паланги.
Курхауз
История курхауза связана с именем Юзефа Тышкевича, который в 1877 г. построил на углу ул. Витауто и Й.Басанавичаус просторное здание с рестораном, а потом в нем открылась и первая гостиница. Курхауз стал популярным местом отдыха и проведения досуга. Там был не только ресторан, но и читальный зал, бильярдная комната, зал для игр, а также проходили танцевальные вечера, спектакли, концерты. Курхауз стал сердцем зарождающегося курорта.
Сегодня курхауз также выполняет миссию очага культуры, в нем проходят концерты и различные мероприятия. Старый курхауз был уничтожен во время пожара 2002 г., сейчас восстановлена его каменная часть, восстановлен интерьер времен Тышкевича. Сейчас восстанавливают деревянную резную часть курхауза.
Музей янтаря
Палангский Музей янтаря находится во дворце графа Тышкевича, построенном в конце XIX в. В нем можно увидеть коллекцию из более чем 4500 изделий из янтаря и самих камней. Коллекция ежегодно пополняется. Кроме того, можно увидеть и аутентичный интерьер дворца Тышкевичей.
Ботанический парк
Музей янтаря стоит в Ботаническом парке Бируте, который начали формировать в конце XIX в., когда строили дворец. Автор проекта – ландшафтный архитектор из франции Эдуард Франсуа Андре. И дворец и парк находятся в лесу Бируте, который местные жители издавна считали священным.
Колокольня палангского храма
Построенный в начале XIV в. неоготический храм Вознесения Девы Марии своей красотой и величием привлекает внимание каждого туриста. В храме также есть чем полюбоваться: впечатляет и амвон и три алтаря, украшенные мраморными барельефами, а также икона Матери Божьей Марии, написанная в XVII в. На колокольне храма находится площадка обозрения, с которой открывается великолепная панорама Паланги!
Музей курорта или вилла Anapilis
Музей палангского края находится в исторической вилле, построенной в 1898 г. Эта вилла отличается не имеющей аналогов архитектурой. Построена она была как летний дом Софии Тышкевич, в межвоенное время вилла была местом отдыха художников, политиков, ученых и даже президентов. В советское время в здании виллы находился клуб, принадлежавший санаторию, после восстановления Независимости в здании действовал самый известный музыкальный клуб взморья, а с 2016 г., здесь действует музей. В музее организуют выставки, концерты, читают лекции, проводят культурные мероприятия.