Пять достопримечательностей литовской Паланги

Когда произносят "Паланга", первое, что приходит на ум: лето, отпуск, солнце, голубое море, золотые дюны и пляжи. Однако в те дни, когда отпуск омрачает дождь или внезапно наступает похолодание, или просто надоедает проводить время на пляже, стоит поискать другое развлечение. Вот в таких случаях можно открыть для себя иную Палангу, которую создавал сам граф Тышкевич, пишет портал welovelithuania.com

We love Lithuania предлагает посетить 5 достопримечательностей Паланги.

Курхауз

История курхауза связана с именем Юзефа Тышкевича, который в 1877 г. построил на углу ул. Витауто и Й.Басанавичаус просторное здание с рестораном, а потом в нем открылась и первая гостиница. Курхауз стал популярным местом отдыха и проведения досуга. Там был не только ресторан, но и читальный зал, бильярдная комната, зал для игр, а также проходили танцевальные вечера, спектакли, концерты. Курхауз стал сердцем зарождающегося курорта.

Сегодня курхауз также выполняет миссию очага культуры, в нем проходят концерты и различные мероприятия. Старый курхауз был уничтожен во время пожара 2002 г., сейчас восстановлена его каменная часть, восстановлен интерьер времен Тышкевича. Сейчас восстанавливают деревянную резную часть курхауза.

Kurhauzas Foto: Bendrovės archyvas

Музей янтаря

Палангский Музей янтаря находится во дворце графа Тышкевича, построенном в конце XIX в. В нем можно увидеть коллекцию из более чем 4500 изделий из янтаря и самих камней. Коллекция ежегодно пополняется. Кроме того, можно увидеть и аутентичный интерьер дворца Тышкевичей.

Ботанический парк

Музей янтаря стоит в Ботаническом парке Бируте, который начали формировать в конце XIX в., когда строили дворец. Автор проекта – ландшафтный архитектор из франции Эдуард Франсуа Андре. И дворец и парк находятся в лесу Бируте, который местные жители издавна считали священным.

Колокольня палангского храма

Построенный в начале XIV в. неоготический храм Вознесения Девы Марии своей красотой и величием привлекает внимание каждого туриста. В храме также есть чем полюбоваться: впечатляет и амвон и три алтаря, украшенные мраморными барельефами, а также икона Матери Божьей Марии, написанная в XVII в. На колокольне храма находится площадка обозрения, с которой открывается великолепная панорама Паланги!

Foto: DELFI / Adomas Pivoriūnas

Музей курорта или вилла Anapilis

Музей палангского края находится в исторической вилле, построенной в 1898 г. Эта вилла отличается не имеющей аналогов архитектурой. Построена она была как летний дом Софии Тышкевич, в межвоенное время вилла была местом отдыха художников, политиков, ученых и даже президентов. В советское время в здании виллы находился клуб, принадлежавший санаторию, после восстановления Независимости в здании действовал самый известный музыкальный клуб взморья, а с 2016 г., здесь действует музей. В музее организуют выставки, концерты, читают лекции, проводят культурные мероприятия.