По дороге на литовское взморье отдыхающих ждет еще одно препятствие

Уже в следующем году водителей будет ждать серьезное испытание в Клайпеде. Предполагается, что одновременно будут проводить реконструкцию двух круговых перекрестков на Шилутском шоссе, пишет Vakarų ekspresas.

Клайпедская мэрия осенью этого года намерена купить работы по обустройстве эстакады на перекрестке Шилутского шоссе и Балтийского проспекта. Осенью планируют подыскать и подрядчика для реконструкции кругового перекрестка на Шилутском шоссе и ул. Тильжес.

В июле прошлого года Клайпедская мэрия подписала соглашение с ЗАО Kelprojektas, которое готовило технический проект эстакады. Работы должны завершиться в августе. Еще 9-13 месяцев потребуется на проектирование, которое обойдется в 588 931 евро. Об этом рассказал представитель мэрии Ричардас Зульцас.

С перекрестком на Шилутском шоссе и ул. Тильжес ситуация иная. Работы запаздывали, поэтому был расторгнут договор с ЗАО Žemkasa. Мэрия ищет другого подрядчика. Ранее Зульцас упоминал, что поиск подрядчика затянется до октября.

По словам Зульцаса закупка услуг по строительству эстакады на перекрестке Шилутского шоссе и Балтийского проспекта должна состояться осенью, значит работы начнутся в следующем году.

Велика вероятность, что на обоих перекрестках работы будут проводиться в одно время.

Однако Зульцас считает, что эти работы не должны привести к образованию больших заторов. Надеются, что часть машин удастся направить в объезд по проспекту Статибининку. Кроме того, сами перекрестки не будут закрыты, работы будут проводить поэтапно.

Vakarų ekspresas напоминает, что стоимость работ на ул. Тильжес составит 5,5 млн. евро, а строительство эстакады обойдется в более чем 20 млн. евро.