Правительство Литвы подтвердило намерения построить культурно-образовательный центр в Польше

Правительство Литвы в среду подтвердило намерения построить литовский культурно-образовательный центр в северо-восточной части Польши, где проживает много литовцев.

Правительство наметило выделить 360 000 евро на земельный участок и строительство здания в Сувалках, сумма будет распределена на 2020-й и 2021-й годы.

В этом центре планируется открыть литовский детский сад и, если наберется достаточное число учеников, то и начальную школу.

Пока будет строиться культурно-образовательный центр, детсад намечается разместить во временно арендуемых помещениях с сентября этого года, на что Министерство образования и науки планирует выделить средства из бюджета 2019 года.

В плане мер также намечается повысить зарплаты педагогам литовских школ в Польше, Калининградской области России и Белоруссии.

Также намечается поддержать традиционные культурные инициативы Литвы за рубежом и транслировать LRT Lituanica в Польше наземным и цифровым способами, однако в отношении последнего намерения еще не получен ответ Варшавы по поводу возможностей это сделать.

В общей сложности на реализацию плана в 2020 году понадобится выделить более 1,2 млн евро, а в 2021 году - почти 1,3 млн евро.