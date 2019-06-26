Министр финансов Литвы: мы не намерены ввязываться в акцизные войны с Эстонией и Латвией

Литва на намерена следовать примеру Эстонии с Латвией и снижать акцизы на все или на часть алкогольных напитков, говорит литовский министр финансов Вилюс Шапока.

"Сейчас мы не рассматриваем какие-то заметные изменения в политике акцизов. Мы точно не станем ввязываться в перебранку Латвии и Эстонии по поводу акцизов. Я не видел, чтобы акцизные войны принесли кому-то долгосрочную выгоду", – сказал В. Шапока в интервью BNS.

Он подчеркнул, что в политике акцизов, особенно если говорить о товарах, влияющих на здоровье общества, краткосрочные планы должны быть уравновешены долгосрочными целями.

"Увеличение доступности алкоголя и его употребления в долгосрочный период обходится налогоплательщикам намного дороже", – сказал В. Шапока.

В Эстонии акцизы на алкоголь, включая пиво, с июля снижаются на 25% – с целью обуздания сильно оживившейся торговли алкоголем на границе с Латвией, а также с целью привлечения туристов из Скандинавии. В ответ на это парламент Латвии на прошлой неделе постановил снизить акциз на крепкий алкоголь на 15%.

Глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш в среду заявил, что Балтийским странам следует согласовывать акцизы на алкоголь. По его словам, в таком случае Латвия, Эстония и Литва не стали бы вести между собой "ненужную войну", а могли бы использовать акцизы как одно из средств борьбы за здоровье общества.

В Литве акцизы на весь алкоголь были заметно повышены с марта 2017 года, а с марта этого года они были еще раз повышены на крепкие напитки.