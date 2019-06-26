Адвокат жестоко избитой девушки: она все еще не может говорить

17-летняя жительница Юрбаркаса, которая в конце мая была жестоко избита в усадьбе сельского туризма, проходит реабилитацию на литовском взморье. Правда, состояние девушки так быстро, как надеялись, не улучшается, поэтому следователь еще не может опросить ее. Кроме того, беспокойство вызывает ее психологическое состояние, несмотря на то, что специалисты работают с ней каждый день.

Напомним, что девушку 26 мая утром сильно избили, а потом пытались изнасиловать. Подозреваемый молодой человек свою вину отрицает, несмотря на то, что есть свидетели.

Девушка перенесла сложную операцию, врачи буквально собирали ее сломанную челюсть, закрепляя металлическими пластинами.

"Нижняя челюсть была сломана в двух местах – это редкий случай, такое бывает нечасто. Сначала ее доставили в детскую реанимацию Каунасской клиники. Когда пришло время, девушке сделали операцию. Она прошла хорошо. Разрезов на лице не было, поэтому и шрамов не будет. Пока дополнительные операции не планируют. Я надеюсь, что они не понадобятся. Будут ли последствия - зависит от того, как будут срастаться кости. Я думаю, все будет хорошо и пластические операции не потребуются", – сказал хирург Мариюс Лекетас.

Девушке также выбили один зуб. Его вставят примерно через полгода. Еще несколько зубов шатались, но врачи установили, что они встанут на свои места и приживутся.

Девушка проходит реабилитацию. Она приезжала на осмотр в Каунас. Выяснились не самые приятные новости.

"Девушка приезжала к врачам, они сказали, что через месяц надо приехать еще раз. Все заживает, но не так быстро, как надеялись. Девушка не может разговаривать, поэтому ее пока нельзя опросить", –сказал адвокат девушки Миндаугас Василяускас.

Судмедэксперты установили, что девушке нанесены нетяжелые увечья, однако это решение еще может измениться. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Правда, Василяускас сказал, что больше всего беспокойства вызывает психологическое состояние девушки.

"Психологи работают каждый день. Кости срастаются, но психологическое состояние после такой травмы может и не восстановиться", – заметил адвокат.

25 мая 10-классники отмечали окончание школы в усадьбе сельского туризма.

Сначала все было хорошо, с несовершеннолетними находился один совершеннолетний, который присматривал за порядком.

Ситуация изменилась, когда в усадьбу приехали приглашенные девушками посторонние юноши.

26 мая, утром, в 4.30 ч., в полицию сообщили, что нетрезвый юноша (2001 г.р.), избил и пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девушку (2002 г.р.). Юноша был пьян - 1,12 промилле.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый - сын политика. По сведениям портала DELFI, он свою вину отрицает, однако показаний свидетелей достаточно для того, чтобы предъявить ему обвинения по 3 ч. 149 ст. УК ЛР.

Отец девушки рассказал, что его дочь из клиники отправится на реабилитацию.

Девушка пока неохотно говорит о событиях того дня. Ее отец рассказал, что она пыталась сопротивляться насилию.

"Она кричала, звала на помощь, сопротивлялась, а агрессор грозился ее убить", - рассказал отец девушки.

Несмотря на то, что девушку пока не опросили, она подтвердила, что подозреваемый установлен правильно.