Россия объявила Грузии экономическую войну, Литва призывает жителей ехать на отдых в Грузию

В Тбилиси уже не первый день проходят протесты. В минувшую пятницу состоялась акция протеста, на которой демонстранты требовали отставки министра внутренних дел.

Организаторы протеста предъявили правительству несколько требований, в их числе и отставка главы МВД Георгия Гахария, который дал добро на разгон демонстрантов.

Они также требовали расследовать возможное превышение должностных полномочий полицией во время разгона демонстрантов и изменить систему выборов. В пятничных протестах участвовали и студенты, которые заявили, что не будут мириться с насилием со стороны власти и оппозиции.

Гахария в пятницу заявил, что в событиях, которые произошли ночью, виноваты политики и партии. "Вчера политики и политические партии сумели перевести справедливый и искренний протест наших граждан в насилие, которое было направлено против полиции и институтов, в насилие, которое в конечном итоге приняло лицо штурма парламента", - сказал он журналистам в пятницу.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, комментируя протесты в Грузии, сказал, что люди злятся и требуют принятия решений.

"Беспорядки не прекратились, продолжаются протесты, люди злятся и требуют принятия решений, требуют расследовать возможное применение избыточной силы. Это очень важно. Страна должна понять, что она не должна производить впечатления нестабильного государства. Она должна соблюдать законы и Конституцию. Протесты должны быть без применения силы и попыток прорваться в парламент.

Я думаю, что состоялось важное заседание совета правящей партии, на котором заявили о переменах в системе выборов, кажется, это одобрили. Но, как я сказал, власти придется ответить на вопросы о применении силы", – сказал DELFI Линкявичюс.

По его словам, в Грузии наблюдается парадокс – в чем-то страна едина, а в некоторых сферах – мнения бытуют разные.

"Это одна из стран, которые демонстрируют единство в вопросе НАТО, европейской политики, а в других позициях наблюдается раскол. Есть много реваншистских настроений", – сказал министр.

"Власти не могут совсем не общаться с людьми, но насколько далеко зайдут – это уже иной вопрос. Ясно одно – этот проевропейский курс в чем-то даже слишком резкий", - продолжил он.

Россия уже начала и экономическую войну – отменила полеты в Грузию и импорт грузинского вина в Россию, ссылаясь на его плохое качество.

"Россия все это расценила как русофобские проявления, якобы главное тут - русский язык. (…) Реакция России однозначно неадекватная. Я знаю, что наш призыв не очень поможет, но я призывают ехать на отдых в Грузию. Это не те беспорядки, из-за которых советуют не ехать в страну. Это не тот случай, мы имеем дело с вызовом.

Конечно, российский туризм был намного больше нашего, но само символическое действие, попытка солидарности была бы на пользу. Тем более, что сами граждане России, полюбившие Грузию и места отдыха там, оказались недовольны этими ограничениями. Не надо давать пространство для расширения российских интересов", – сказал DELFI.