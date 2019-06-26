В Литве открылись первые места скупки ягод и грибов: сколько удастся заработать этим летом?

После Йонинес (Ивана Купалы) житель Лейпалингиса Дайнюс Шидлаускас открыл место скупки ягод и грибов. Ему принеси первые лисички и чернику.

Шидлаускас рассказал, что в этом году место скупки открылось только после долгих выходных, несмотря на то, что первые лисички ему принесли неделю назад. Он показал неполные ящики с грибами и ягодами – их люди принесли 25 июня утром. И это все, поскольку в жару немногие решатся отправиться в лес.

За килограмм лисичек Шидлаускас платит 4,50 евро, а черники, собранной руками – 2,50 евро. Он не покупает чернику, которую собирают с помощью комбайна, он умеет определять такие ягоды на глаз по количеству плодоножек на ягодах.

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"Вокруг Лейпалингиса леса вырубили, грибы собирать негде. В прошлом году жители городка ездили за грибами и ягодами к озерам Вилканастряй и Авирис, а в этом году идти туда не имеет смысла. Сейчас едут дальше, к Гедвардису", – рассказал Шидлаускас.

"Грибники звонят и спрашивают цену, сообщают, когда пойдут за грибами. Сначала едят сами, делятся с братьями и сестрами, продают на рынке. А когда сами отъедаются, звонят нам", – заметил он.

Шидлаускас землянику не скупает, поскольку она быстро теряет товарный вид, превращается в кашу.

"Я ее и до Варены не довезу. Землянику только сосед соседу продает", – признал он.

Сам Шидлаускас работает в санатории Belarus в Друскининкай, а в месте скупки ему помогает в бизнесе жена.

Потом Шидлаускас продает грибы и ягоды той компании, которая предложит более высокую цену. Обычно это бывает одна из 3 варенских компаний.

"Едут поляки из аквапарка в Друскининкай, останавливаются, просят продать грибы им, у них сухо, и грибов нет", – рассказал Шидлаускас.

На вопрос, остались ли в городке еще жители, которые могут собирать грибы и ягоды, он ответил: "Еще есть несколько рядом с Лейпалингисом".